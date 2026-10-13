韓國職棒韓華鷹隊今（13）日正式宣布，與來自台灣的旅外左投王彥程完成續約，雙方簽下總額30萬美元的合約，雖然這已是KBO亞洲外援制度允許的最高待遇，但相較於一般外籍投手動輒100萬美元起跳的身價，韓華鷹僅用三分之一的價格就留住了本季拿下11勝的先發戰力，讓韓國媒體《MHN》盛讚：「韓華鷹球隊簡直處理得太划算了，這程度甚至該頒獎給海外球探組。」
11勝先發只要30萬美元！高CP值助球隊重建先發輪值
現年25歲的王彥程，本季在韓華鷹隊展現驚艷的穩定度。整季登板26場，主投133.2局繳出11勝6敗、防禦率3.97與100次三振的優異成績。在上季闖進韓國大賽、本季卻一路跌至第9名的韓華鷹陣容中，先發投手群的崩盤是最大致命傷，而王彥程的竄起無疑成了全隊最堅實的輪值支柱。
韓媒《MHN》分析指出，雖然王彥程三振率並非壓制型的「強投豪腕」，若以一般洋將「一號或二號先發」的高標準來看稍顯不足。但如果將他定位成「亞洲外援先發」，用30萬美元就能換取兩位數勝投與130局以上的吃局數能力，在整個KBO聯盟中簡直是不可多得的超高效益值。
抗衡日本與台灣球隊搶人！韓華鷹球探組展現談判硬實力
《MHN》報導指出，在王彥程繳出11勝的本土王牌級表現後，外界曾一度擔憂他會要求轉為「正式洋將合約」，甚至可能吸引日本職棒或中職的青睞。若轉為正式洋將，韓華鷹將會佔用另外兩名頂級外援投手的名額與薪資空間；但若放走王彥程，球隊又將失去最穩定的先發戰力。
最終韓華鷹海外球探組成功說服王彥程，以亞洲外援身分繼續留隊。這項談判結果不僅為球隊省下龐大預算，更讓韓華鷹在準備2027賽季時，能夠保有完整額度去重金引進兩名強力洋投，同時擁有王彥程這樣極具競爭力的「第三先發」保險。
展現續約誠意！王彥程喊話：新賽季將帶來更進化的表現
完成續約後，王彥程也特別感謝韓華鷹球團對他的信任與肯定，並表示新賽季將針對球威壓制力與關鍵時刻的出局能力持續進化，用更好的成績回饋球團與球迷。
對於經歷換帥與戰績挫敗的韓華鷹而言，成功以高CP值的價格鎖定王彥程，無疑是新賽季重建先發陣容最漂亮的第一步。這筆被韓媒稱為「超低成本留住11勝投手」的神級操作，也讓韓華鷹球探團隊獲得了韓國棒球界的一致好評。
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現年25歲的王彥程，本季在韓華鷹隊展現驚艷的穩定度。整季登板26場，主投133.2局繳出11勝6敗、防禦率3.97與100次三振的優異成績。在上季闖進韓國大賽、本季卻一路跌至第9名的韓華鷹陣容中，先發投手群的崩盤是最大致命傷，而王彥程的竄起無疑成了全隊最堅實的輪值支柱。
韓媒《MHN》分析指出，雖然王彥程三振率並非壓制型的「強投豪腕」，若以一般洋將「一號或二號先發」的高標準來看稍顯不足。但如果將他定位成「亞洲外援先發」，用30萬美元就能換取兩位數勝投與130局以上的吃局數能力，在整個KBO聯盟中簡直是不可多得的超高效益值。
抗衡日本與台灣球隊搶人！韓華鷹球探組展現談判硬實力
《MHN》報導指出，在王彥程繳出11勝的本土王牌級表現後，外界曾一度擔憂他會要求轉為「正式洋將合約」，甚至可能吸引日本職棒或中職的青睞。若轉為正式洋將，韓華鷹將會佔用另外兩名頂級外援投手的名額與薪資空間；但若放走王彥程，球隊又將失去最穩定的先發戰力。
最終韓華鷹海外球探組成功說服王彥程，以亞洲外援身分繼續留隊。這項談判結果不僅為球隊省下龐大預算，更讓韓華鷹在準備2027賽季時，能夠保有完整額度去重金引進兩名強力洋投，同時擁有王彥程這樣極具競爭力的「第三先發」保險。
展現續約誠意！王彥程喊話：新賽季將帶來更進化的表現
完成續約後，王彥程也特別感謝韓華鷹球團對他的信任與肯定，並表示新賽季將針對球威壓制力與關鍵時刻的出局能力持續進化，用更好的成績回饋球團與球迷。
對於經歷換帥與戰績挫敗的韓華鷹而言，成功以高CP值的價格鎖定王彥程，無疑是新賽季重建先發陣容最漂亮的第一步。這筆被韓媒稱為「超低成本留住11勝投手」的神級操作，也讓韓華鷹球探團隊獲得了韓國棒球界的一致好評。