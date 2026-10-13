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《MHN》報導指出，在王彥程繳出11勝的本土王牌級表現後，外界曾一度擔憂他會要求轉為「正式洋將合約」，甚至可能吸引日本職棒或中職的青睞。若轉為正式洋將，韓華鷹將會佔用另外兩名頂級外援投手的名額與薪資空間；但若放走王彥程，球隊又將失去最穩定的先發戰力。