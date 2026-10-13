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▲歐漢聲（上圖中）問馬傑森的爸媽人好不好，林襄（上圖右、下圖）停頓幾秒後害羞笑回「很chill」。（圖／歐耶一級棒YouTube）

28歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄和小4歲樂天桃猿球星馬傑森穩定交往約3年，對於外界催婚，林襄以「看他表現」、「我會加油」回應，相當甜蜜。近日林襄在節目中間接透露馬傑森是她成為啦啦隊後的唯一伴侶，以及坦承已經見過男方家長，稱讚馬爸爸、馬媽媽人「很chill」。日前，林襄在主持的節目《歐耶一級棒》被另兩位主持人歐漢聲、張立東問到，有沒有遇過被交往對象的爸媽嫌棄職業，即會不會有家長說「我不喜歡有啦啦隊的、妳們做啦啦隊的很亂」，對此，林襄表示：「可是我加入這個圈子跟成為啦啦隊之後，我也只跟一個人談戀愛。」所以沒有辦法去比較差異。歐漢聲接著直球問馬傑森的爸爸、媽媽人好不好，林襄一聽先是愣了一下，停頓幾秒鐘後，一臉害羞狀笑回：「很...chill！」讓全場笑翻。2023年8月，林襄和馬傑森被狗仔直擊牽手約會，並一起返回女方住處，讓戀情首度曝光，同年10月，兩人傳出礙於球團禁愛令而導致感情見光死，另有一說是雙方轉趨低調改談地下情，今年6月初，馬傑森和林襄再次被目擊十指交扣外出約會，經紀公司以「希望外界能給予當事人一些空間」回應，被外界解讀默認戀情。而認愛後的林襄對這段姐弟戀也越來越大方，不僅在球場公開上演效果十足的「求婚記」，或是在宴會場合親密互動，以及被好友李多慧催婚以「考慮一下，看他表現」回應，先前她出席新節目記者會，媒體提及沈玉琳曾經豪氣放話「若林襄結婚就包20萬紅包」，林襄聽聞後忍不住甜笑、嬌羞回應：「我有看到這個新聞，我很開心，我會加油！」