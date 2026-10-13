冬天收納厚外套時，衣服常因重量或拉鍊、釦子未固定而從衣架滑落，衣領後方的小圈圈正好能派上用場。家事達人陳映如表示，將衣架穿過吊環再掛起來，可降低外套滑落的機會，也能避免衣物掉地上弄髒。除了方便吊掛，這項設計還有貼心的無障礙用途，視障人士可藉由觸摸小圈圈，增加辨別衣服前後面的線索，降低穿反的困擾。甚至還有助於固定衣領、減少日常收納造成的磨損等超實用功能。
外套衣領後方的小圈圈是什麼？陳映如揭超讚用途：掛衣架不再滑落
家事達人陳映如曾在臉書分享，外套衣領後方的小吊環並非單純為了美觀，而是能解決厚重外套掛在衣架上容易滑落的問題。尤其冬天穿的羽絨衣、厚外套，衣服本身重量較重，如果拉鍊沒有拉上、釦子也沒扣好，掛起來時更容易滑到地面。
遇到這種情況，只要先將衣架穿過衣領內側的小圈圈，再把外套掛好，就能增加固定效果，降低衣物滑落的機會。這個方法不需要額外購買收納用品，也能減少外套掉到地上沾染灰塵，或因反覆掉落而產生摺痕的情況。
外套小圈圈不只防滑！還能延長衣服壽命、幫助視障人士
除了方便吊掛，小圈圈還能幫助固定衣領，部分外套長時間穿著後，衣領可能因反覆折疊、摩擦而逐漸失去原有的立體感，甚至出現塌陷、變形等情況。
此外，衣領若經常受到摩擦，也可能出現布料磨損或外觀受損。小圈圈能讓外套在吊掛時多一個固定位置，減少衣物滑落造成的髒污與摺痕，有助於日常整理及保存衣物，延長衣服壽命。
最重要的是，小圈圈還能協助視障人士辨別衣服方向。對於無法清楚看見衣物外觀的人來說，穿衣時要確認正面、背面並不容易，尤其部分外套設計簡單，沒有明顯標誌可以辨認。
透過觸摸衣領後方的小圈圈，視障人士能多一個判斷衣物方向的線索，減少穿反衣服的困擾。曾有網友分享這項用途後，也有人在半夜摸黑實際測試，表示「真的蠻有用」，讓原本不起眼的設計受到更多注意。
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家事達人陳映如曾在臉書分享，外套衣領後方的小吊環並非單純為了美觀，而是能解決厚重外套掛在衣架上容易滑落的問題。尤其冬天穿的羽絨衣、厚外套，衣服本身重量較重，如果拉鍊沒有拉上、釦子也沒扣好，掛起來時更容易滑到地面。
遇到這種情況，只要先將衣架穿過衣領內側的小圈圈，再把外套掛好，就能增加固定效果，降低衣物滑落的機會。這個方法不需要額外購買收納用品，也能減少外套掉到地上沾染灰塵，或因反覆掉落而產生摺痕的情況。
除了方便吊掛，小圈圈還能幫助固定衣領，部分外套長時間穿著後，衣領可能因反覆折疊、摩擦而逐漸失去原有的立體感，甚至出現塌陷、變形等情況。
此外，衣領若經常受到摩擦，也可能出現布料磨損或外觀受損。小圈圈能讓外套在吊掛時多一個固定位置，減少衣物滑落造成的髒污與摺痕，有助於日常整理及保存衣物，延長衣服壽命。
最重要的是，小圈圈還能協助視障人士辨別衣服方向。對於無法清楚看見衣物外觀的人來說，穿衣時要確認正面、背面並不容易，尤其部分外套設計簡單，沒有明顯標誌可以辨認。
透過觸摸衣領後方的小圈圈，視障人士能多一個判斷衣物方向的線索，減少穿反衣服的困擾。曾有網友分享這項用途後，也有人在半夜摸黑實際測試，表示「真的蠻有用」，讓原本不起眼的設計受到更多注意。