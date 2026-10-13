其中37歲老將陳俊秀打最兇，累積76打席、OPS+高達133.9，高居全隊第一，此外「岳家兄弟」岳政華、岳東華也很猛，岳政華本季6轟中，甚至有2轟就是棒打味全龍。

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兄弟對味全龍勝率僅37.5% 陳俊秀化身「屠龍手」

打最兇的陳俊秀，今年對味全龍多達76打席，敲出20支安打並列全隊最多，累積打擊率2成93、1轟與8分打點，OPS+高達133.9為全隊第一，表現化身「屠龍手」

張仁瑋、張士綸不擅打味全龍 打擊成績都低於平均

表現居功厥偉的前2棒「雙張」張仁瑋、張士綸，面對味全龍成績都低於本季平均，前者獲得全隊次多73打席，OPS+為92.3，後者本季OPS+高達138，空降全聯盟最強開路先鋒，但面對味全龍時掉到89.3。

▲岳政華本季6轟中，就有2轟是對味全龍所扛出。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟將於17日與味全龍會師台灣大賽，攤開全隊打擊數據，本季面對味全龍有5位打者OPS+超過平均，中信兄弟今年對味全龍戰績9勝15敗，勝率僅37.5%，場均得分3.042分，也低於投手端被攻下的3.917分，但打擊端仍有不少亮點，全隊有5名球員打出高於平均表現。，第2則是岳政華，OPS+有124.4，本季6轟為生涯次佳表現，其中2轟就是面對味全龍所擊出，哥哥岳東華則有119.6表現，其餘高於平均打者還有許基宏與許庭綸。值得注意的是，季後挑戰賽面對統一獅，至於在大巨蛋打擊成績方面，張士綸本季在大巨蛋91打席、打擊率高達3成33，OPS+141.2全隊最高，岳政華119.4排第2，在至少85打席前提下，兄弟全隊有4人打擊成績超過平均。