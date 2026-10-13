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10. 阿聯酋航空（Emirates）

9. 長榮航空（EVA Air）

8. 維珍航空（Virgin Atlantic）

7. 新加坡航空（Singapore Airlines）

6. 夏威夷航空（Hawaiian Airlines）

5. 捷藍航空（JetBlue Airways）

4. 阿拉斯加航空（Alaska Airlines）

3. 聯合航空（United Airlines）

2. 達美航空（Delta Air Lines）

1. 卡達航空（Qatar Airways）

搭乘長途飛機出國旅遊，長時間無法上網，近年來越來越多航空公司不只在乎旅客的優先登機與額外腿部空間，更積極投資高速機上 Wi-Fi，將其視為吸引乘客的關鍵。國際航空評鑑機構 Skytrax 在世界航空獎中首度設立「世界最佳機上WiFi」評比，台灣的長榮航空也排在前十。根據商業內幕報導，Skytrax表示，今年的「世界航空大獎」（World Airline Awards）特別新增了「全球最佳機上 Wi-Fi」（World's Best Onboard WiFi）獎項，以反映高速且免費的機上網路連線對當今乘客體驗的重要性。這項排名來自全球最大規模的航空公司乘客滿意度調查，於 2025 年 9 月至 2026 年 8 月期間採訪了來自 100 多個國籍的乘客。在 Skytrax 的獲獎航空公司榜單中，作為最大Wi-Fi 供應商，馬斯克（Elon Musk）旗下的Starlink（星鏈）頻繁出現，榮獲「最佳機上 Wi-Fi」前十名的航空公司中，有七家與Starlink建立了合作關係，顯示出星鏈正逐步壟斷該市場。全球已有超過 40 家航空公司與星鏈合作。星鏈透過其由 1.1 萬多顆衛星組成的網路，在航班上提供具備影音串流品質的 Wi-Fi 服務。以下是由乘客評選出機上 Wi-Fi 表現最佳的前十名航空公司：阿聯酋航空是最早在其 A380 客機上提供星鏈 Wi-Fi 的航空公司之一，並計劃在 2027 年中前將星鏈推廣至旗下全機隊。長榮航空的機上 Wi-Fi 服務是由 Panasonic Avionics Corporation 所提供。作為首家與星鏈合作的英國航空公司，維珍航空已於 5 月開始提供配備影音串流等級 Wi-Fi 的航班。新加坡航空將於 2027 年開始在其空中巴士 A350 與 A380 客機上陸續引進星鏈 Wi-Fi。夏威夷航空於 2024 年 2 月成為首家提供星鏈服務的美國大型航空公司，隨後於同年 9 月與阿拉斯加航空合併。營運約 400 顆低軌衛星的 Amazon Leo，將自 2027 年起在捷藍航空的航班上投入服務。阿拉斯加航空在與夏威夷航空合併後，於 2025 年 8 月宣布與星鏈達成協議，目前正陸續在其全機隊裝設星鏈 Wi-Fi。截至 9 月，聯合航空已有 560 架飛機提供星鏈服務，並計劃推廣至旗下所有機隊。此外，聯合航空也大力宣傳其星鏈 Wi-Fi，試圖藉此吸引達美航空的客戶。Amazon Leo 將於 2028 年起在達美航空的航班上提供服務。由於達美航空未選擇星鏈，導致達美與馬斯克之間有著心結，馬斯克曾多次在 X（前推特）發文批評該公司及其執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）。巴斯蒂安上週五接受 CNBC 採訪時表示，他並不介意這場恩怨。巴斯蒂安回應，「我是星鏈的大粉絲，我也很欣賞伊隆的作為，我自己也開特斯拉，所以根本沒什麼。所有關於涉及個人恩怨討論都是無稽之談，完全不是真的。」卡達航空榮獲 Skytrax 首屆「全球最佳機上 Wi-Fi」大獎。卡達航空旗下所有的波音 777 與空中巴士 A350 客機均配備星鏈服務，目前正進一步將該服務擴展至其波音 787 機隊。