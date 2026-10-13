我是廣告 請繼續往下閱讀

鶴茶樓自2020年創立以來長年專注紅茶，走過耕耘的第六個年頭，今年10月迎來重要里程碑，全面升級為「烏龍茶專賣茶室」。從紅茶專賣轉為烏龍茶專賣，改變的是茶種與風味的極致呈現；不變的是對茶飲品質始終如一的堅持。為感謝消費者六年相伴，鶴茶樓同步推出為期一個月的限定優惠與質感限量周邊，誠摯邀請大家一同見證全新品牌篇章。二代鶴茶樓以「紅、黑、白鶴」三款烏龍茶為核心推出「功夫烏龍」系列。白鶴烏龍帶木質焙香（M30 / L35元）；黑鶴烏龍具深沉厚實茶韻（M30 / L35元）；紅鶴烏龍則綻放濃郁蜜香（M35 / L40元）。「功夫烏龍茶丸」同步登場，以茶感濃郁的貴妃烏龍茶湯融入珠芯，打造出晶亮彈嫩的烏龍茶丸；「貴妃烏龍奶蓋」結合法國Elle & Vire鮮奶油，溫潤甘甜。此外，更於忠孝店與南西店限定推出「隱藏版茶葉蛋」，以貴妃烏龍為基底悶煮，Q彈入味。豐富新品與配料，為手搖控帶來全新層次的茶飲體驗！鶴茶樓全面升級2.0，空間自復古木質調蛻變為俐落現代茶室，以鼠尾草綠與奶油白營造純粹氛圍。品牌同步發表結合「鶴拳人物」與展翅白鶴的新LOGO，象徵「鶴拳功夫」對應「製茶工夫」的職人精神，並延伸至低彩度溫潤綠意的全新2.0包材中。為歡慶二代店上線，鶴茶樓特別推出限量「質感帆布托特包」，具大容量與A4收納空間，通勤出遊皆百搭。即日起至全台門市購買任一飲品，現場拍攝二代杯身與托特包上傳至Threads並標記官方帳號即可免費獲得。托特包分三階段發放：10/27起「寶寶藍」、11/2起「奶油黃」、11/9起「春櫻粉」，數量有限，送完為止！為歡慶鶴茶樓升級2.0，自10/17起推出系列優惠！10/17全部門市功夫烏龍系列買一送一，每人限購三組，品項、容量可任搭，價低招待。10/17 開賣飲料免費送，活動時段13-14:00、18-19:00，免費送白鶴烏龍、紅鶴烏龍、黑鶴烏龍茶，3選1，限量供應，L杯。加碼全日８折，每人限購5杯，適用忠孝店。10/17-10/31加LINE免費送飲料。指定忠孝復興店、南西誠品店，加入鶴茶樓官方LINE好友，就送「紅鶴烏龍」兌換券1張。10/27-11/9托特包免費送！全部門市凡消費任意飲品、並拍照發脆、@hechaolutea，就送托特包，一週發一色：10/27寶寶藍、11/2奶油黃、11/9春櫻粉。11/2～11/6烏龍茶丸免費加料。全部門市凡來店購買任意飲品，享免費加料功夫烏龍茶丸，如烏龍茶丸完售，將以其它烏龍類配料代替。每杯限加一份，每人限購五杯。11/9～11/13 飲品第二杯半價！全部門市飲品來店第二半價，第二杯限純茶，每人限購2組，品項、容量可任搭，價低招待。不含蕎麥茶。10/24 開賣飲料免費送，指定南西誠品店、西門龍山店兩間門市，活動時段13-14:00、18-19:00 免費送白鶴烏龍、紅鶴烏龍、黑鶴烏龍茶，3選1，限量供應，L杯。加碼全日全品項８折，每人限購5杯。