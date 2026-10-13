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隨著投票日腳步逼近，台北市長選戰持續升溫，台灣知名紫微斗數與命理研究者「大耕」直言，半年前曾與民進黨參選人沈伯洋私下交流，他當時就提出一項建議，認為只要先從「剪頭髮」做起，就有機會提高勝選可能性，因為台北人看顏值；他更加碼透露，早在4個月前便已訂好50桌謝票宴，「我一直相信命運可以改變，因為命運真的可以改變」。大耕當時問及：「選不上耶，還要選嗎？」沈伯洋則是回應，自己要的不是選上，而是改變台灣、幫助同黨議員；儘管在團隊規模及經費都相當不足的情況下，大耕卻仍認為沈伯洋的贏面很大，並笑稱「因為台北人看顏值」，這讓沈伯洋越聽越困惑，他則是接著拋出建議：「你超帥的，我們先從剪頭髮開始！」大耕強調，其實那個帥，是因為沈伯洋從來不是一個為了個人名位才奮鬥的人，而是為了理想，他認為這樣的帥，所有人都會買單，只要沈伯洋被看見、被認識，相信其能為台灣打出一場不一樣的選戰，一場完全只靠政策跟理念就得到支持的選戰。「用心與理想終將被看見，選舉從來沒有完全的鐵板。」大耕指出，命理學不該是宿命論，算準只是初步，改運才是真功夫，而看透局勢演變跟隨潮流，做出對的選擇才是大道，而在他看來，這一場已經贏了。大耕分享，自己早在4個月前就訂好50桌謝票宴，並強調：「我一直相信命運可以改變，因為命運真的可以改變！」