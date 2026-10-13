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洛杉磯道奇在今年季後賽陷入苦戰，最大隱憂之一就是日本巨星大谷翔平打擊狀態遲遲未回溫。大谷目前季後賽20打席僅敲出3支安打，沒有全壘打，也沒有任何長打，與外界期待的宰制級表現有明顯落差。洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）近日在節目中直言，若大谷無法恢復應有水準，道奇在國聯冠軍賽面對密爾瓦基釀酒人時，戰局可能因此被翻轉。基特談到大谷低潮時表示，在7戰4勝制的系列賽中，大谷這種等級的球員，通常能靠個人能力幫球隊「贏下至少一場比賽」。基特直言：「在7戰系列賽裡，大谷翔平大概至少會幫你贏下一場比賽。以他過去的表現來看，通常就是這樣。如果你把那一場拿掉，甚至翻到對手那邊，突然之間，這個系列賽就會變得非常精彩。」這段話也點出道奇目前最大的問題。大谷不只是打線中的一名強打者，而是能改變系列賽節奏的超級球星。當他無法用長打製造破壞力，道奇整條打線的壓迫感也會跟著下降。大谷今年季後賽至今20打席只有3安，且沒有全壘打與長打。對於一名例行賽能靠一棒改變比賽的大聯盟頂級打者來說，這樣的內容明顯不尋常。基特也強調，大谷的影響力不只在自己打席，「他打得好時，前面的打者會更好，後面的打者也會整天在有人上壘的情況下打擊。所以如果我們想看到完整戰力的道奇，他們絕對需要大谷翔平。」大谷過去早已證明自己是大場面球員，因此外界並不至於因為短短20打席就全面質疑他。不過，季後賽容錯率極低，尤其道奇現在面對的是本季戰力完整、投打守跑都具備威脅的釀酒人。