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為了讓台中會展效益跨出展館、走進城市，台中市政府經發局今(13)日宣布啟動「展動臺中・百業共榮」計畫。首波串聯屋馬燒肉、秀泰影城等39家在地知名品牌，為即將登場的「2026台灣國際五金工具博覽會」參展商與買主提供獨家優惠，透過跨產業整合，將國際展會龐大的人潮轉化為實質的城市消費動能。2026五金展會展經濟啟動記者會，宣布結合餐飲、旅宿、糕餅伴手禮及購物休閒等39個品牌推出專屬優惠，透過「吃、住、買、玩」全方位迎接國際展會人潮，將龐大參展人流直接轉化為在地消費力。經發局長張峯源表示，由台灣手工具工業同業公會與朗盛行銷主辦的「2026台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，將於10月20日至22日在臺中國際會展中心盛大登場。本屆規模達450家參展商、逾1,000個攤位，較上屆成長200攤，預計吸引上萬名國內外買主與業者到訪。張峯源指出，台中國際會展中心營運以來檔期爆滿，截至今年底預估辦理58場展覽，吸引222萬人次，創造約658億元商機；農曆春節前更已接獲16場尾牙預約，明年檔期亦已高達60檔。台中擁有手工具與精密機械產業聚落的「前店後廠」優勢，希望透過這次會展串聯在地商家，讓一場展覽的效益由單一產業擴散至全城市。台灣手工具工業同業公會謝武志理事長表示，台中除了有會展中心完善建設，更希望複製德國科隆展等會展經濟成功經驗，讓國內外商務客來臺中不只看展、採購、談生意，更能「住台中、吃台中、買台中、玩台中」，可望創造龐大會展經濟商機。經發局說，活動短短一個月內即吸引39個品牌響應，包括燒肉龍頭屋馬、十二月粥品、秀泰生活與影城、逢甲夜市，以及多家精品旅宿與知名伴手禮品牌（陳允寶泉、太陽堂老店、久久津、先麥芋頭酥、如邑堂等）。參展商及買主只要憑展證或電子門票，即可享有各合作品牌的專屬折扣與免費入園等好康，實現「白天逛展、晚上遊臺中」的優質城市體驗。未來此合作模式也將延伸至更多大型國際展會，持續放大會展經濟的乘數效果。