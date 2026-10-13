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美國國際貿易委員會（USITC）9日發起337調查，主軸為產品侵權，美方可能發布排除令或停止及禁止令，限制相關產品進口美國或在當地銷售。中華民國商業總會理事長許舒博今（13）日表示，「你（美國）又沒有比我的好，我幹嘛去偷你的技術」，認為台灣技術力還是比較強，大廠也注重專利，不大可能也不需要做這種事。據USITC公告，此次調查「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」，調查產品範圍包括垂直電力傳輸系統及其元件，用於資料中心伺服器、人工智慧和雲計算系統，為人工智慧（AI）加速器、張量處理單元（TPU）、圖形處理單元（GPU）和中央處理單元（CPU）供電，以及含有上述系統的計算系統。經濟部表示，若原告勝訴，美方可能發布排除令或停止及禁止令，限制相關產品進口美國或在當地銷售。不過，目前仍處於調查階段，尚不代表被調查企業已遭認定侵權。對此，許舒博回應，「你（美國）又沒有比我的好，我幹嘛去偷你的技術」，他認為台灣在這方面做得比較好，而且大廠都很重視技術保密，根本不可能會去竊取，尤其國內廠商都花數百億、千億投入研發，根本不需要竊取。他強調，美方不應透過這種方式要求台灣再加大對美投資，強調赴美最重要是人才，亞洲地區高科技廠員工工作態度比較積極，也願意承受加班，但是美國勞工擺明無法接受這樣的工作環境，這也是為什麼很多高科技廠在美國發跡，最終都會選擇到海外生產，不能說其他國家侵占美國製造業，而是因為生活及工作態度使然。他說，現在很多高科技廠商人才都已經到美國住，都有很多不適應的地方，因此提倡要設立「台灣城」（Taiwan Town），讓國內服務業、餐飲業可以落腳，將會是國內產業很大著力空間。