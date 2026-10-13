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沙烏地阿拉伯境內機場遇襲，推升國際油價，在中東局勢升溫與避險需求支撐之下，美元指數高檔震盪，台股終場也大跌960點，外資更在台股大賣超1653億元，創下外資單日第三大賣超金額，新台幣兌美元今（13）日盤中不僅貶破32元整數關卡，下午貶幅更擴大逾3角，一度下探32.237元，收盤是否站穩「32字頭」，央行態度是關鍵。就國際匯市來看，雖然美元指數從102.61回落，還在102.31至102.57盤整，但亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓兌美元從158.75拉回158.113附近，韓元兌美元則貶至1345.58，目前在1341.18附近，而離岸人民幣兌美元一度下探6.6985，目前在6.6948盤整。至於新台幣兌美元今日以31.97元、貶值7.5分開出後，在國際美元高檔震盪及台股大跌之下，新台幣進一步貶破32元整數關卡，中午暫收32.085元，但下午在台股收盤大跌960點，加上外資在台股大舉賣超1653億元，創下外資單日第三大賣超，並匯出資金，新台幣也狂貶逾3角，一度下探32.237元，大貶3.42角，目前在32.096元盤整，收盤是否站穩「32字頭」，央行態度是關鍵。