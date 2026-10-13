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▲《月薪嬌妻》作者海野綱彌發文恭喜星野源、新垣結衣生子。（圖／X@海野つなみ@uminotsunami）

媒人超開心！《月薪嬌妻》原作恭喜星野源、新垣結衣當爸媽

星野源、新垣結衣結婚5年 今天宣布升格父母

▲海野綱彌當年還特地手繪新垣結衣、星野源在《月薪嬌妻》中飾演的森山實栗與津崎平匡，祝賀2人結婚。（圖／X@海野つなみ@uminotsunami）

日本藝人星野源跟新垣結衣因為合作《月薪嬌妻》假戲真做，今（13）日一起聯名發表聲明，宣布他們的孩子已平安出生，夫妻倆正式升格父母，而他們的紅娘，也就是《月薪嬌妻》作者海野綱彌難掩激動情緒，轉發星野源的喜訊寫下：「👶恭喜你們迎來第一個寶寶！！！👶」說到牽起星野源與新垣結衣緣分的《月薪嬌妻》，原作漫畫家海野綱彌絕對是最大功臣之一，當年2人宣布結婚時，她也開心得不得了，不僅親手畫下新垣結衣、星野源在劇中飾演的森山實栗與津崎平匡，還在畫上寫著「結婚快樂，結衣與源！」並發文獻上祝福：「新垣結衣、星野源，恭喜你們結婚！衷心祝福兩位今後也能一直幸福、健康。#超越夫妻關係攜手向前！」如今相隔5年，當年在戲裡結為夫妻的2人，現實生活中也迎來第一個孩子，海野綱彌得知喜訊後，再次興奮發文：「👶恭喜你們迎來第一個寶寶！！！👶」從結婚到生子祝福都沒少。星野源中午發X表示，跟新垣結衣的孩子已經平安出生，「多虧許多人的支持與幫助，我們才能平安順利地迎接這一天。對於一路以來給予我們許多協助、默默守護著我們的所有相關人士，以及一直支持著我們的每一位朋友，我們由衷表達感謝。」並表示：「為了好好守護這個新生命，讓孩子能夠在平靜、充實的日子裡健康成長，我們希望今後能以父母的身分，也以一個人的身分，一起努力、不斷成長。」他們是因2016年合作拍攝TBS電視劇《月薪嬌妻》結緣，在劇中飾演契約夫妻，當時劇中的「戀舞」也掀起極大話題；因為作品相當受歡迎，便在2021年推出特別篇，沒想到同年5月19日，星野源跟新垣結衣就突然宣布結婚，由於過去都沒傳出交往消息，假戲真做驚呆不少劇迷。星野源1981年1月28日出生，今年45歲，除了以創作歌手身分活躍於演藝圈，也曾在2013年主演電影《宅男之戀》，並參與NHK綜藝節目以及等多部電視劇、電影及舞台劇演出。新垣結衣則於1988年6月11日出生，今年38歲，一開始擔任青少年雜誌《nicola》的模特兒，之後轉型成為演員，陸續演出《東大特訓班》、《我的老大，我的英雄》等多部電視劇與電影。