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▲譚松韻以沈嘉蘭的視角寫信給沈家人，再度讓劇迷看哭。（圖／翻攝自微博＠譚松韻seven）

陸劇《蘭香如故》在昨（12）日結局，飾演女主角許蘭香與沈嘉蘭兩個角色的譚松韻，也在微博發出給每個角色的信來向該劇告別。其中寫給她思念了一輩子的沈家人的信件內容，一開頭就淚喊：「蘭兒好想你們…」瞬間讓劇迷們繃不住再度爆哭。譚松韻在《蘭香如故》結局後，於微博發出給每個角色的信告別，其中沈家人的信件內容，更是讓大家忍不住鼻酸。一開頭譚松韻就寫道：「蘭兒好想你們…」接著提到那年家中變故後，受到許氏夫婦的幫助，「蘭兒隱忍求生，從此我再不敢在外人前提一個『沈』字，世上也再無沈嘉蘭。但我知道，我得活。」而在變成許蘭香，被召進林府當丫鬟後，在做二等丫鬟的除夕夜裡，「我借滿天的煙火悄悄思念你們，後來下起了雪，一定是你們聽到我心裡的聲音了，大吉大利，我會活得更好。」但不料命運又讓她跟林家糾纏在一起，一道聖旨讓退婚書的林家，「最終又成了蘭兒喜餅上的林家。」而在京城住的宅邸，也是沈府舊宅，譚松韻寫道府邸的亭台依舊，只是物是人非，「但尚能寬慰的是，蘭兒沒有嫁錯人，我的丈夫亦是恩公。」欣慰告訴父母嫁給林錦岐（劉學義 飾）沒有嫁錯人。譚松韻表示在成為許蘭香的時間裡，活著不只為了自己，「也帶著父親的坦蕩、母親的溫厚，一大家人的溫暖，一直好好在活。」最後她告知父母，她寫的《沈家記》已在世間流傳，「只要這些故事還被世人記得，沈家的風骨，便永遠不會真正消散。」一席對思念已久家人的話，也讓劇迷再度看哭，紛紛表示：「沈嘉蘭一定要幸福，這一世辛苦妳了」、「沈嘉蘭妳要哭死我嗎！」