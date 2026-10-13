只要穿上萬聖節裝扮，就能免費入園

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串聯天母、士林商圈！持活動DM享免費入園

▲兒童新樂園今年活動也與天母商圈及士林公有市場合作，民眾持「天母萬聖節活動──搞什麼鬼活動DM」，搭配萬聖節變裝，即可免費入園，還能領取抽獎券及士林公有市場50元美食抵用券。（圖／台北捷運）

遊樂園還有市集能逛！萬聖節小禮包領取資格出爐

▲12歲以下小朋友還可免費領取萬聖節小禮包，民眾也可使用捷運點數5點兌換萬聖節小禮包，每日有限量。（圖／台北捷運）

連續兩天抽好禮！有機會把iPad Air帶回家

萬聖節想要帶著小朋友變裝出遊的家長有福了！台北市兒童新樂園第十屆「萬聖嘉年華」將於10月25日、26日熱鬧登場，園方表示，。兩天活動均自上午9時開始，現場也規劃主題市集、精彩表演、限定套票及好禮抽獎，邀請大小朋友一起歡度萬聖節。北市兒童新樂園今年活動也與天母商圈及士林公有市場合作，民眾持「天母萬聖節活動──搞什麼鬼活動DM」，搭配萬聖節變裝，即可免費入園，還能領取抽獎券及士林公有市場50元美食抵用券。一日遊的規劃，可以從天母商圈玩到兒童新樂園，再到士林市場品嚐美食，讓萬聖節的歡樂延伸至周邊商圈，規劃一趟充滿節慶氣氛的親子行程。北市兒童新樂園表示，今年萬聖嘉年華在園區1樓及3樓規劃主題市集，集結特色美食、DIY體驗及胖卡餐車，讓大小朋友邊玩邊逛，感受節慶氣氛。12歲以下小朋友還可免費領取萬聖節小禮包，每日限量300份。另外，其他民眾也可使用捷運點數5點兌換萬聖節小禮包，每日限量100份，送完為止。活動兩天下午4時30分，園區將舉辦好禮抽獎。持「活動限定套票」就有機會抽中iPad Air 11吋、全新戰鬥陀螺套組等好禮；持「天母搞什麼鬼活動DM」也有機會抽中全新戰鬥陀螺，讓民眾除了享受萬聖節活動，還有機會把好禮帶回家。兒童新樂園表示，萬聖嘉年華今年邁入第十屆，透過變裝、市集、表演及周邊商圈串聯，盼吸引更多家庭與好友共襄盛舉，在歡笑中留下難忘的節慶回憶。