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台北市長選戰持續升溫，民進黨參選人沈伯洋近期積極接受各類政論節目專訪，尋求連任的台北市長蔣萬安也陸續安排媒體曝光。繼敲定接受民眾黨主席黃國昌、資深媒體人趙少康專訪後，今（13）日傳出蔣萬安上午參與綜藝節目《11點熱吵店》錄影。對此，蔣萬安競選辦公室證實，蔣萬安確實參與節目錄製，將與主持人輕鬆互動，分享工作之外的日常生活及私下趣事，節目預計10月26日播出。近日有網友在社群平台透露，蔣萬安今日上午11時30分現身《11點熱吵店》錄影現場。事實上，節目主持人沈玉琳日前就曾透露，蔣萬安與沈伯洋都有機會登上節目，如今蔣萬安率先完成錄影，也引發外界關注。根據網路流傳的節目錄影流程表，今日錄製的《11點熱吵店》由唐綺陽、沈玉琳主持，主題為「九宮格裡的秘密！讓他『蔣』給你聽？！」，並特別標註「蔣萬安特企」，除了蔣萬安之外，來賓還包括藝人白雲、海產、楊皓如及祖雄。對此，蔣萬安競選辦公室表示，各類型專訪及節目持續安排規劃中。蔣萬安參與《11點熱炒店》節目錄製，與主持人輕鬆互動，聊聊工作之外的日常生活與私下趣事，節目預計於10月26日播出，敬請期待。