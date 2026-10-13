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逾9成留言非假帳號 熱門留言呈現大量真人互動痕跡

網友創意多 按讚前十名全部原創反問與嘲諷

金氏紀錄非網軍所為 集體行動把聲量放大

年底選舉進入倒數階段，藍營日前猛攻台北市長參選人沈伯洋12年前針對治療毒癮文章，台北市長蔣萬安上車發文批評「台北市的社區容許提供毒品跟針頭，供吸毒者施打嗎？」隨後又限制留言顯示，讓網友怒灌臉書，讓該篇貼文留言數突破金氏世界紀錄，至今已達62.9萬。對此TPOC台灣議題研究中心進行分析，證實「逾9成留言非假帳號」。對於蔣萬安毒品文遭灌爆，讓藍營質疑背後有網軍操控，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情系統，收錄10月3日至10日共45萬9110則留言進行分析。結果發現，逾9成留言並非來自疑似假帳號，熱門留言更呈現大量真人互動的痕跡。研究團隊依發文頻率與間隔，偵測出685個疑似大量發文的假帳號，合計貼出3萬3982則留言，占總數7.4%。這些帳號的行為明顯異常：有帳號在22分鐘內貼出144則相同內容，也有帳號在3分鐘內連發163則，間隔多在10秒以內。不過，扣除這些帳號後，其餘42萬5128則、約92.6%的留言來自其他帳號，顯示疑似假帳號只是整場留言潮的一小部分。從內容來看，約14.4%、共6萬5894則屬於高度相似的重複貼文，其中8成集中在1127個高標群組。主要是引用2021年《立法院公報》、強調蔣萬安曾是相關提案人的模板。其餘85.6%的留言則是網友各自撰寫。模板的擴散模式也很一致：先由一至數個帳號密集張貼，約20到30分鐘後，轉為大量不同作者接力複製。要判斷是否為真人參與，按讚是關鍵指標。假帳號可以灌留言數，卻很難讓其他使用者主動按讚。分析按讚最多的480則留言，累計獲得85萬9904個讚，作者有456位、幾乎不重複，單則破萬讚的就有16則。按讚前十名沒有一則是模板，全部是原創的反問與嘲諷。例如第一名「請問市長知道自己是毒品中心主任嗎？」獲得3萬3389個讚；同一個梗在前十名就出現了三次，顯示網友在留言區互相看到、互相呼應。此外熱門留言中，談「刪留言、封鎖、小編」的有88則，累計14.7萬個讚，僅次於「毒防中心主任」相關話題。「聽說留言不會活超過20秒，我試試看」這類留言，是對現場狀況的即時反應。隔天早上更出現「越刪我越要貼，看你多能刪」的模板，累積上千篇。刪留言非但沒有平息爭議，反而成了新的留言動機。此外，網友喊出「搶第40萬則」「感覺有機會破50萬」，把留言數本身當成集體遊戲。這種回應現場、自發玩梗的行為，正是腳本化網軍最難模仿的部分。從時間分布來看，480則熱門留言中有384則（80%）出現在10月3日晚間9點到午夜，符合真人互動「越早留言、曝光越久、讚數越多」的自然模式。前述兩個疑似假帳號的連發案例，則分別出現在10月4日凌晨與10月5日上午，與熱門留言的時段錯開。綜合來看，這場「金氏紀錄」並非單純的網軍灌爆，而是一場集體行動，公開號召與模板複製把聲量放大，大量真人參與其中，也夾帶少數異常帳號。