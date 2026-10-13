現在的大谷，並不是我們所熟悉的那個他，坦白說，他現在的打擊變得相當被動。

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得點圈打擊熄火 打席姿勢陷入被動

被釀酒人嚴重針對 大谷翔平自己也打不好

道奇名宿直言：大谷翔平應該調去7棒

很明顯地，現在的大谷並不是我們所熟知的那個他。即便是頂級超級巨星，有時也會遇到需要將棒次降到第7棒左右的情況，現在或許正是該認真考慮這件事的時候了。

坦白說，他現在的打擊顯得相當被動。我們都見識過狀況好時的大谷有多麼具壓倒性，因此看到他現在的掙扎，真的令人感到相當難過。

洛杉磯道奇今（13）日4：7不敵密爾瓦基釀酒人，國聯冠軍賽陷入0勝2敗劣勢，大谷翔平本場擔任第4棒指定打撃先發，全場4打數吞下2次三振、無安打，季後賽整體表現持續走低，道奇傳奇球星赫爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）在《SportsNet LA》節目上，苦勸教練團應把大谷翔平移到第7棒，「歷經本場4打數熄火後，大谷翔平今年季後賽累積數據，已大幅下滑至打擊率1成50（20打數3安打）、0全壘打、0打點、上壘率2成61、長打率1成50，OPS下滑至.411。本場比賽中，大谷翔平數次錯失得分良機。第3局下半，道奇在二死二壘的保險分打席中，他在1好2壞球數劣勢下，面對高角四縫線快速球，僅勉強擊成三壘方向滾地球出局，隨後釀酒人下半局展開反攻並成功逆轉戰局。雖然釀酒人投手陣營針對大谷翔平做出相當深入的研究與配球策略，但大谷翔平目前在打席中無法發揮原本的力量與打擊機制，才是讓他陷入極度不振的原因。短期季後賽戰局中，每場敗仗都至關重要，目前道奇已陷入0勝2敗落後劣勢，若繼續讓狀態欠佳的大谷翔平佔據打線核心，恐對球隊造成不小負擔。這也引發當地媒體對「是否該調整大谷先發位置」的熱烈討論。賽後，道奇隊官方電視台《SportsNet LA》的精華節目中，針對「如何看待現在的大谷翔平」展開討論。球團名宿海爾斯頓於節目中直言：「「現在的大谷還在打席中尋找自己的揮棒節奏與感覺。因此，我們常看到他被球壓制後，只能勉強推打至相反方向。這樣的打擊方式雖然不算完全出錯，但絕對不是他原本的揮棒風格。」海爾斯頓指出，大谷可能受到例行賽留下的多處傷勢影響，並進一步分析，「系列賽第3戰將於美國時間10月14日移師洛杉磯道奇體育場（Dodger Stadium）進行，屆時道奇隊的打線調度與大谷的打席表現，無疑將成為全場關注的焦點。