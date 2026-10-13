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日本海溝恐再發強震 經濟損失估達311大地震1.5倍

北海道千島海溝也藏危機 恐重演311規模災情

熊本、大分須防地震與火山活動 阿蘇山噴發風險受關注

日本多地存在強震風險 專家提醒不能只關注南海海槽

日本位處地震活動頻繁地帶，除了備受關注的南海海槽巨大地震及首都圈直下型地震，北海道、東北及九州等地同樣面臨強震威脅。日本地球科學專家鎌田浩毅指出，日本海溝、千島海溝及熊本周邊活斷層，都可能成為未來大型地震的震源，其中北海道與東北地區更須防範強震引發的海嘯災害，九州則可能面臨地震與火山噴發的複合風險。根據日本媒體摘錄鎌田浩毅著作《事到如今也能問的地學超基礎》（今さら聞けない 地学の超基本）內容，日本列島正面臨多處地震及火山活動風險，不能只將防災焦點放在南海海槽或東京首都圈。2011年造成重大傷亡的東日本大震災，震源位於日本東北外海的日本海溝。鎌田浩毅指出，未來日本海溝仍可能發生大型地震，且潛在災害規模不容忽視。根據相關災害情境推估，若日本海溝發生巨大地震，可能造成的經濟損失，最高可達2011年東日本大震災的約1.5倍。由於日本海溝位於太平洋板塊隱沒帶，海底強震除了可能造成建築物損毀，也可能引發大規模海嘯，對東北沿岸地區構成威脅。除了日本海溝，位於北海道太平洋外海的千島海溝，也是日本政府與地震專家持續關注的巨大地震潛在震源區。鎌田浩毅指出，千島海溝未來可能發生大型地震，相關災害情境推估的損失規模，可能接近2011年東日本大震災。由於北海道東部及太平洋沿岸地區可能受到強烈搖晃與海嘯衝擊，當地除了強化建築物耐震能力，也須重視沿海居民的海嘯避難規劃。不過，這些災害損失數字屬於特定情境下的推估，並不代表未來地震一定會造成相同程度的破壞。九州地區同樣面臨地震威脅。2016年熊本地震與當地活斷層活動有關，原文也提及熊本在2026年再次發生大型地震，顯示相關區域的地殼活動受到持續關注。鎌田浩毅指出，熊本與大分周邊的構造帶鄰近阿蘇山所在的火山活動區域，因此除了地震，也需要注意火山噴發的可能性。他認為，當地未來仍有發生強震及阿蘇山大型噴發的風險，必須將地震與火山災害一併納入防災考量。不過，地震與火山噴發之間的關聯相當複雜，不能僅因發生強震，就認定一定會引發火山噴發。鎌田浩毅強調，日本各地分布著海溝型地震震源及內陸活斷層，未來可能發生大型地震的區域相當廣泛。雖然日本相關機構持續評估各地未來30年內發生強震的機率，但目前科學技術仍無法精確預測地震發生的日期、時間及地點。因此，相關風險評估主要用於長期防災規劃，而非代表特定地區即將發生地震。對日本居民及旅客而言，除了留意官方地震與海嘯資訊，事先掌握避難路線及防災措施，也相當重要。