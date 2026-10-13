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40多歲男發燒、呼吸困難 確診A流住院一週亡

流感疫情緩降，但仍處流行期。疾管署今（13）日表示，上週新增46例流感死亡，創下新高。一名北部40多歲的男性2季都未接種流感疫苗，本身有腦出血、肝硬化病史，確認A流陽性，經治療、住院一週後仍不幸過世。疾管署提到，根據疫情監測，第40週(10/4-10/10)類流感門急診就診計12萬8847人次，較前一週下降8.9%。另上週(10/6-10/12)新增144例流感併發重症病例(132例H1N1、10例A未分型、2例B型)及46例死亡。疾管署防疫醫師林詠青指出，一名北部40多歲男性本身有腦出血、肝硬化病史，並未接種本季流感疫苗，上一季也未施打。該名個案10月初開始出現發燒、咳嗽及呼吸困難的症狀，前往急診就醫發現有血壓偏低、低血氧的狀況。經流感快篩，為A流陽性。林詠青說，胸部X光顯示雙側肺炎，個案有急性呼吸窘迫情況，後續轉入加護病房，給予抗生素、流感抗病毒藥物治療。但仍併敗血性休克，且呼吸衰竭持續惡化，住院後一週仍不幸過世。林詠青說明，主要死因為流感併發肺炎、敗血性休克引起多重器官衰竭。疾管署呼籲，接種流感及新冠疫苗是預防疾病的最好方法之一，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成接種，在流行高峰前獲得保護力，並降低感染後發生重症和死亡之風險。疾管署提醒，民眾參加聚會、聚餐或是與長者幼兒接觸時，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如有危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，以及時獲得診治。