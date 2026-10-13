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藪貓克蘿伊21歲生日前夕離世 罹患骨癌接受截肢

▲克蘿伊在YT也擁有21萬訂閱者，還拿到了YT給的獎牌，是全球知名度最高的藪貓網紅。（圖／IG@chloetheserval）

▲克蘿伊21歲生日前一天，主人Matt與Shannon特別準備和牛、蝦子及鱈魚，讓牠享用一頓特別生日晚餐。（圖／FB@chloetheserval）

生日前夕享用最後晚餐！主人含淚送別克蘿伊

▲女主人Shannon也拿起香檳與愛貓克蘿伊一起用餐。（圖／FB@chloetheserval）

全球粉絲不捨告別 感謝牠帶來的美好回憶

又一隻動物朋友離我們而去了！美國網紅藪貓克蘿伊（Chloe Jade）在臉書擁有234萬名粉絲，Instagram也有81萬名追蹤者，過去因許多可愛影片在網路上廣受歡迎。不過，原本即將於12日迎接21歲生日的牠，卻在生日前夕突然離世。飼主科爾貝伊（Corbeil）夫妻坦言，克蘿伊罹患嚴重癌症，今年歷經手術治療與抗病過程後，最終愛貓已經不再承受病痛。克蘿伊出生於2005年10月12日，從小就與飼主科爾貝伊（Shannon Corbeil）一家人生活在一起。到了今年，牠已經是21歲的高齡藪貓。藪貓的平均壽命約為12至20年，克蘿伊可說是相當長壽的「貓瑞」。今年2月，女主人Shannon曾透過影片透露，克蘿伊的身體開始出現異常，走路時經常感到疼痛、行動困難。送醫檢查後，才發現牠罹患骨癌，必須接受後腿截肢手術。雖然手術後克蘿伊的身體狀況一度好轉，但隨著年紀增長，活動力仍大幅下降。不過，只要主人呼喚，牠仍會努力回應，讓飼主十分不捨。到了下半年，克蘿伊身體狀況下滑越來越快，10月11日也就是克蘿伊21歲生日前一天，主人Matt與Shannon特別準備和牛、蝦子及鱈魚，讓牠享用可能是最後一次的生日晚餐，並一同回顧牠陪伴家人走過的21年歲月。主人在告別訊息中坦言，原以為還能再陪伴克蘿伊幾個星期，但離別來得如此突然，「我們以為我們還有幾個禮拜可以陪伴我們的寶寶，但宇宙有其他計劃」。他們感謝克蘿伊陪伴了這麼多年，也感謝所有一路以來喜愛牠、支持牠的粉絲。女主人Shannon也感性寫下：「再見，我們的甜蜜天使。你比整個天空都大。」字句流露出對愛貓離世的不捨。克蘿伊離世的消息傳出後，全球粉絲紛紛留言悼念，有人表示：「謝謝你們給Chloe這21年間美好的生活」、「她遭受苦難是任何人都不願意的。我們愛她，也愛你們兩人。上帝保佑」。事實上，藪貓原產於非洲，具有修長四肢與斑點毛皮，外型相當獨特，平均壽命約為12至20年。幾年前，日本動畫《動物朋友》曾讓藪貓受到更多動漫迷關注。克蘿伊則憑藉可愛的日常影片，在社群平台累積大批粉絲，如今離世也讓許多喜愛牠的人感到不捨。