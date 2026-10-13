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謠傳要照顧懷孕移工 勞動部：假的

社群媒體流傳，有雇主請移工來減輕照顧小孩的壓力，結果對方因為懷孕，導致雇主還得反過來提供照顧。對此，勞動部今（13）日發聲明澄清，目前無法律規範移工懷孕雇主必須養她全家，切勿以訛傳訛。網路文章表示，今年政府剛實施「一孩家庭即可請外籍幫傭」，原本是希望可以讓雙薪家庭可以分擔照顧壓力。但卻發生有家庭好不容易迎來一名印尼籍家庭幫傭，沒想到對方才入境短短 1 個月，就被發現竟然已經懷孕了。而正是因為《受聘僱外國人健康檢查管理辦法》沒有「妊娠檢驗」與「HIV病毒」這兩項檢查，導致若懷孕移工不願意回母國，雇主不僅要擔起照顧責任，就算把人送到安置中心，每天高達 500 元的安置費，甚至孩子出生後的安置費用，都要由就業安定費來支付。對此，勞動部今日發聲明鄭重澄清，目前並無法律規範移工懷孕雇主必須養她全家，切勿以訛傳訛。據本國法規，家事移工如遇到懷孕，能申請的產假為無薪產假，且家事移工無《勞動基準法》及《就業保險法》之適用，亦無育嬰留停津貼可請領。另一方面，日本、韓國及香港與我國相當，都規範雇主不得因移工懷孕而解僱。勞動部表示，家庭類雇主若遇到移工無法勝任工作，可請仲介協助通譯及溝通，由勞雇雙方合意解約、轉出或返國，雇主即可依規定申辦遞補新移工。而在等待期間，雇主可撥打1966使用「長照 3.0」相關資源。另外，政府也編列約20億元的預算，提供喘息服務與短期照顧服務，兩者合計每年約52日，協助家庭照顧不中斷，國人都可以善加運用。