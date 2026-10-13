我是廣告 請繼續往下閱讀

還在思考週末要去哪裡放蹤嗎？來台中就對了！本週台中迎來全方位的活動盛宴：喜歡音樂的人有「爵士音樂節」浪漫陪夜，喜愛文化的能搶先目睹耗資6.55億元修復重啟的國定古蹟「台中州廳」，熱愛運動的更有「全球極限體能鋼鐵大賽」能一飽眼福。市長盧秀燕今(13)日主持市政會議邀請大家，不妨本週末給自己放個假，來台中吃美食、看美景，感受「好玩、好吃、好看、好買又好住」的城市活力。盧秀燕指，國定古蹟台中州廳歷經六年、耗資6.55億元修復及再利用，完成百年來最大規模修復工程，預計15日（週四）以「台中州廳文化園區」定位重新開幕。首波將推出「台中州廳的前世今生特展」，並同步舉辦全國首創的「台中市長邀請展、向台中前輩藝術家致敬特展」，帶領民眾深入體驗台中的歷史與藝術底蘊。除了古蹟重啟，多元體育與藝文盛事也將陸續登場。2026台中爵士音樂節將於10月16日至25日連續10天於市民廣場舉行，匯聚各國爵士好手；台中自行車嘉年華則於10月1日在東勢獨角仙生態公園登場。盧秀燕指出，台中市已建置一千二百公里自行車道，YouBike站點更已突破1800百站，極具觀光潛力。此外，獲美國CrossFit總部授權的「全球極限體能鋼鐵大賽」本週末將於台中市政府廣場熱血開打，預計吸引逾12國、約二千名選手角逐。針對中信兄弟隊挺進職棒總冠軍賽，市府也規劃於市府廣場進行大型戶外螢幕直播，場次資訊將由運動局另行公布。適逢重陽節，市府也積極推動高齡友善政策。台中目前65歲以上長輩約五十一萬人，市府持續推動恢復老人健保補助、設置五百四十一個關懷據點及開辦長青學苑。台中敬老愛心卡每月提供1000點，自10月1日起，計程車單趟補助提高至一百點，並透過各區公所發放敬老禮金，打造完善的長者照顧環境。