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台北市長蔣萬安今（13）日登上節目《11點熱吵店》，平時忙於市政工作的他，化身「通告咖」難得走進節目分享生活中的另一面。蔣萬安大方展示珍藏多年的棒球球員卡，沈玉琳當場開玩笑要出高價收購，也沒能讓他點頭出售。此外，蔣萬安現場還展現廚藝，料理台味十足的「熱炒蛤蜊」。蔣萬安平時忙於市政工作，近來更投入台北市長選戰，難得走進節目分享生活中的另一面，讓不少人又驚又喜。節目中，蔣萬安大方展示珍藏多年的棒球球員卡，談起收藏更是愛不釋手，就連主持人沈玉琳開玩笑要出高價收購，也沒能讓他點頭出售，展現對珍藏球卡的珍惜與喜愛。此外，蔣萬安還分享與家人相處的溫馨趣事與甜蜜點滴，讓現場氣氛輕鬆熱絡。不僅如此，蔣萬安還在節目中展現廚藝，只見他俐落掌握火候，現場烹調台味十足的「熱炒蛤蜊」，鮮香四溢的料理一上桌，立刻吸引主持人與現場來賓品嚐，獲得一致好評，展現親切自然的一面。更多精彩內容，將於10月26日（一）晚間11點在TVBS 42台《11點熱吵店》首播。除了現身節目，蔣萬安與沈伯洋的辯論會也受到外界高度關注，昨日雙方陣營代表進行會前會，因仍有部分議題懸而未決，所以尚未達成共識。今日蔣萬安鬆口可辦3場，沈伯洋團隊則給予肯定，表示可於本月24日、31日與下月7日進行辯論，但對於辯論會的細節仍須討論，並呼籲蔣陣營儘快做相關聯繫。