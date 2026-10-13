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▲社團法人雲林縣夜市慈愛會幫助弱勢不遺餘力，獲頒「莫忘世上苦人多」的匾額。（圖／張嘉郡競辦提供）

▲社團法人雲林縣夜市慈愛會創立超過16年，服務範圍也從殯葬急難救助，擴大至發放學生獎學金，凝聚出強大的民間公益力量。（圖／張嘉郡競辦提供）

社團法人雲林縣夜市慈愛會創立超過16年，幫助弱勢不遺餘力，獲頒「莫忘世上苦人多」的匾額，今（13）日舉辦揭匾儀式，立法院長韓國瑜親自出席。雲林縣長候選人、立委張嘉郡向夜市慈愛會理事長陳鴻榮及所有成員表達最誠摯的感謝，高度肯定這股來自基層的強大善念，長年來為無數弱勢家庭點亮微光，並期盼慈愛會能持續將這份大愛傳遞下去，造福更多需要幫助的人。今日的揭匾儀式，包括立法院長韓國瑜、立委丁學忠、立委許宇甄團隊、雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘、虎尾鎮代會主席陳明聖等人皆到場，共同參與揭匾儀式。根據統計，截至今年9月底，慈愛會已協助辦理6,543件鄉親安葬事宜，並發放641名學生獎學金，歷年總體公益捐款高達3億8,280萬元。張嘉郡感動地說，這些驚人的數字，全來自夜市攤商與民間人士長年累積的點滴善心。雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮表示，夜市慈愛會創立超過16年，募集捐款超過3.8億元，喪葬協助超過6560件，推動低收入戶與中低收入者可免費使用公立納骨塔的艱苦人條款修法也歷經13年，未來他會不忘初衷，將幫助弱勢的這件事謹記在心。韓國瑜表示，雲林不是全台灣最有錢的縣市，但絕對是最有愛的縣市，他始終相信，每個人的政黨立場可以不同，但友善溫暖是一樣的，慈愛會的成員是一群辛苦的人來幫助弱勢的人，他期許張嘉郡未來擔任縣長，在發展產業之際，能引進更多的愛心，照顧想讀書的學子，照顧身心障礙朋友，讓雲林有更美好更亮麗的未來。張嘉郡表示，雲林縣夜市慈愛會自2010年由陳鴻榮與50位夜市攤商共同發起，看見許多弱勢家庭無力負擔親人喪葬費用而決定集資相助，至今會員已成長至超過7000人，服務範圍也從殯葬急難救助，擴大至發放學生獎學金，凝聚出強大的民間公益力量。張嘉郡指出，慈愛會多年來倡議弱勢殯葬費免除，從101年推動雲林縣低收入戶塔位免費，到106年促成全國《殯葬管理條例》第21條之1（簡稱「艱苦人條款」）立法，造福全國低收入戶鄉親；109年再進一步將雲林縣中低收入戶納入塔位免費的保障範圍，從地方到中央逐步擴大社會安全網。「因為有慈愛會在民間的努力，才有在體制內推動改變的契機。」張嘉郡表示，愛會感動、會擴大，愛也是漣漪，有一句話「為人點燈、明在我前」，她衷心期盼慈愛會能繼續將這份意義非凡的善業做下去，未來她也會持續讓政府制度與民間力量相輔相成，讓愛與善心能在社會的每一個角落持續傳遞。