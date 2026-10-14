遊戲大廠Ubisoft宣布，橫跨各個音樂年代的全新派對作品《Just Dance 舞力全開：時代金曲》（Just Dance: Decades of Hits）即日起在Nintendo Switch、PlayStation 5與 Xbox Series X|S平台正式推出，並預計在11月10日登陸 Nintendo Switch 2平台，屆時將為已購買Nintendo Switch版的玩家提供免費升級服務。《Just Dance 舞力全開》是一款專為與親朋好友共度歡樂時光而打造的遊戲，帶領玩家在同一舞池重溫各個音樂年代的輝煌時光。
收錄橫跨6個年代、35首經典歌曲
《Just Dance 舞力全開：時代金曲》收錄橫跨1970年代至2020年代，共6個不同年代的35首經典歌曲，像是1970年代的〈Mamma Mia〉、〈ABC〉等，1980年代〈It's Tricky〉、〈Uptown Girl〉，還有其他年代的〈MORE & MORE〉、〈Across All Time〉等歌曲。
📌1970年代
〈Mamma Mia〉ABBA
〈Come and Get Your Love〉The Heartliners
〈ABC〉Groove Century
〈Crocodile Rock〉Elton John
〈The Singing Garden〉Hyacinth
📌1980年代
〈It's Tricky〉RUN DMC
〈Uptown Girl〉Billy Joel
〈Into the Groove〉Madonna
〈Jump〉Metal Russell
〈Celebration〉Equinox Stars
📌1990年代
〈Wannabe〉Spice Girls
〈Just A Girl〉No Doubt
〈Around the World〉Daft Punk
〈Sing Hallelujah!〉Dr. Alban
〈Coconut〉SMiLE.dk
📌2000年代
〈Stronger〉Britney Spears
〈Bye Bye Bye〉NSYNC
〈No Scrubs〉TLC
〈Feel Good Inc.〉Gorillaz
〈Starlight〉The Superman Lovers (feat Mani Hoffman)
〈In Too Deep〉Sum 41
📌2010年代
〈Turn Down for What〉DJ Snake & Lil Jon
〈Danza Kuduro〉Don Omar feat. Lucenzo
〈Hello〉Martein Solveig & Dragonette
〈Santa Tell Me〉Ariana Grande
〈Give Me Everything〉Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack and Nayer
📌2020年代
〈Manchild〉Sabrina Carpenter
〈NUEVAYoL〉Bad Bunny
〈Midnight Sun〉Zara Larsson
〈drop dead〉Olivia Rodrigo
〈MORE & MORE〉TWICE
〈HOT TO GO!〉Chappell Roan
〈Across All Time〉Lyra Gigavolt
〈Supersonic〉Lyra Gigavolt
〈Hi Lyfe〉Cult of Sound
全新「冒險模式」與多元派對功能
《Just Dance 舞力全開：時代金曲》除了豐富曲目之外，也推出全新的故事與派對體驗，玩家可在全新「冒險模式」，跟著Gigavolt博士的女兒Lyra展開一場充滿趣味的時空之旅，探索6個主題世界，體驗小活動並解鎖獨家獎勵。
遊玩時，不需要額外購買配件，使用智慧型手機（需iOS 14.4或Android 9以上）安裝免費「Just Dance Controller」應用程式，即可進行最多6人的單機派對共舞。豐富特色模式與自訂功能，像是每回合規則都會改變的「派對模式」、可追蹤卡路里消耗的「揮汗模式」，以及全新「多重舞者卡片系統」供玩家自訂個人檔案。
若玩家同時擁有《Just Dance 舞力全開：時代金曲》與《Just Dance 舞力全開 2023－2026》，能在同一台主機上集中取用所有曲目，包含購買之音樂包及《Just Dance 舞力全開＋》訂閱曲目，不需要頻繁切換選單。
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《Just Dance 舞力全開：時代金曲》收錄橫跨1970年代至2020年代，共6個不同年代的35首經典歌曲，像是1970年代的〈Mamma Mia〉、〈ABC〉等，1980年代〈It's Tricky〉、〈Uptown Girl〉，還有其他年代的〈MORE & MORE〉、〈Across All Time〉等歌曲。
〈Mamma Mia〉ABBA
〈Come and Get Your Love〉The Heartliners
〈ABC〉Groove Century
〈Crocodile Rock〉Elton John
〈The Singing Garden〉Hyacinth
📌1980年代
〈It's Tricky〉RUN DMC
〈Uptown Girl〉Billy Joel
〈Into the Groove〉Madonna
〈Jump〉Metal Russell
〈Celebration〉Equinox Stars
📌1990年代
〈Wannabe〉Spice Girls
〈Just A Girl〉No Doubt
〈Around the World〉Daft Punk
〈Sing Hallelujah!〉Dr. Alban
〈Coconut〉SMiLE.dk
📌2000年代
〈Stronger〉Britney Spears
〈Bye Bye Bye〉NSYNC
〈No Scrubs〉TLC
〈Feel Good Inc.〉Gorillaz
〈Starlight〉The Superman Lovers (feat Mani Hoffman)
〈In Too Deep〉Sum 41
📌2010年代
〈Turn Down for What〉DJ Snake & Lil Jon
〈Danza Kuduro〉Don Omar feat. Lucenzo
〈Hello〉Martein Solveig & Dragonette
〈Santa Tell Me〉Ariana Grande
〈Give Me Everything〉Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack and Nayer
📌2020年代
〈Manchild〉Sabrina Carpenter
〈NUEVAYoL〉Bad Bunny
〈Midnight Sun〉Zara Larsson
〈drop dead〉Olivia Rodrigo
〈MORE & MORE〉TWICE
〈HOT TO GO!〉Chappell Roan
〈Across All Time〉Lyra Gigavolt
〈Supersonic〉Lyra Gigavolt
〈Hi Lyfe〉Cult of Sound
《Just Dance 舞力全開：時代金曲》除了豐富曲目之外，也推出全新的故事與派對體驗，玩家可在全新「冒險模式」，跟著Gigavolt博士的女兒Lyra展開一場充滿趣味的時空之旅，探索6個主題世界，體驗小活動並解鎖獨家獎勵。
遊玩時，不需要額外購買配件，使用智慧型手機（需iOS 14.4或Android 9以上）安裝免費「Just Dance Controller」應用程式，即可進行最多6人的單機派對共舞。豐富特色模式與自訂功能，像是每回合規則都會改變的「派對模式」、可追蹤卡路里消耗的「揮汗模式」，以及全新「多重舞者卡片系統」供玩家自訂個人檔案。
若玩家同時擁有《Just Dance 舞力全開：時代金曲》與《Just Dance 舞力全開 2023－2026》，能在同一台主機上集中取用所有曲目，包含購買之音樂包及《Just Dance 舞力全開＋》訂閱曲目，不需要頻繁切換選單。