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藝人秦楊去年驚傳右眼視力嚴重受損，今（13）日出席《反毒品・反毒駕》公益影集記者會，透露眼疾不只重創生活與演藝工作，更曾讓他陷入人生低谷，長達6、7個月反覆前往碧潭，一度萌生輕生念頭。他坦言當時真的想不開，甚至站在碧潭邊想跳下去，最後卻因花蓮光復災民的一番話，重新找回活下去的勇氣。秦楊近年來接連傳出肺腺癌、失明等病況，秦楊苦笑說自己「禍害遺千年」要外界不用太擔心，但右眼狀況並不樂觀。他表示曾找過台灣視網膜權威診治，但醫師說「已經判死刑了」，只能固定接受治療、避免繼續惡化。由於左眼原本就有先天性弱視，過去生活主要仰賴右眼，如今視力受損，讓日常作息完全被打亂。秦楊透露，現在不僅很少在夜間外出，也不敢在晚上開車，就連過去喜歡追劇、看手機，如今都必須減少。他最難過的是視力問題直接影響演戲，「我沒辦法呈現眼神，也沒辦法再把以前的敏銳度找回來」，對演員而言是不小的打擊。秦楊坦言，去年8月眼睛出狀況後，加上疫情期間經營的花蓮民宿收攤，收入及生活接連受到衝擊，讓他一度失去活下去的動力。他語帶沉重地說：「我去年真的想不開、想去死，我去看碧潭，都想跳下去，來來回回6、7個月。」後來花蓮馬太鞍溪傳出堰塞湖潰堤，秦楊身體力行前往花蓮光復協助煮涼水、接觸當地災民，沒想到對方反過來安慰他：「看開一點，我們家都沒了，爸爸媽媽也都沒了。」這番話讓他深受震撼，發現仍有人承受比自己更巨大的失去，也讓他慢慢走出低潮。他感慨表示：「是光復人救了我，是光復人提醒我，光復人救了我一命。」如今秦楊帶著仍未完全康復的身體投入公益影集，希望透過自身經歷勸導大眾遠離毒品與毒駕，也將曾經被接住的力量繼續傳遞出去。《反毒品・反毒駕》第一集集結劉尚謙、何璦芸、秦楊、田帥、馬國畢、徐至琦、安定亞、林以捷、林銀村、溫玄煜（迷你彬）、連尹華、吳璋晟（味噌）及楊先震等多位演員參與演出，眾人攜手為反毒及反毒駕議題發聲。除了專業演員外，本劇也突破傳統戲劇形式，將公益影集與真實人生相互結合，邀請各界人士「演自己」，包括台北市議員參選人陳聖文等人，直接走進劇情、親自參與演出，呈現各自的真實身分與人生面貌，讓公益理念不只停留在螢幕宣導，更透過實際行動傳遞社會關懷。