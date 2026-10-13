我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嶺東科大第二屆秋季就博會今天登場，網羅近50家優質企業進駐校園徵才（圖／嶺東提供） (501.83 kb)

▲嶺東科大就博會今天登場，開場表演由流行設計系師生帶來精彩造型走秀.（圖／嶺東提供） (300.67 kb)

嶺東科技大學今天舉辦秋季就業博覽會，邀集近50家企業進駐校園，提供超過1500個全職、實習及工讀職缺，讓不同科系、年級的學生了解企業用人需求，尋找就業與實務學習機會，也讓校園徵才不只面向應屆畢業生，在校生也能提早接觸職場。。嶺東科大每年4月辦理就業博覽會，去年首度增辦秋季場次，今年持續舉行，增加學生與企業直接交流的機會。活動也有勞動部勞動力發展署中彰投分署、台中市就業服務處參與，結合政府就業服務資源，拓展學生求職管道。校長陳仁龍表示，校園徵才除了協助畢業生尋找工作，也希望讓在校生提早認識產業及職務內容，透過實習、工讀累積經驗，作為未來選擇職涯方向的參考。副校長兼商管學院院長魏清圳指出，學生可利用徵才活動，直接向企業詢問工作內容、所需能力與產業發展情況，再依自身專長及興趣規劃未來。學校也透過產學合作與職涯輔導，協助學生將課堂所學連結到實際工作需求。此外，透過政府就業服務資源與企業徵才需求的串聯，更能協助學生拓展求職管道，也為企業媒合合適人才，創造雙贏。此次就博會職缺涵蓋多元產業，超過1,500個職缺提供不同科系及年級學生選擇。應屆畢業生可與企業代表面對面交流，爭取面試機會；其他年級學生則可尋找實習或工讀職缺，提前了解職場環境。企業也能透過現場互動，認識學生的專業能力及求職意向。產學合作處處長蔡家幸表示，學校將持續整合教學、政府就業服務及企業合作資源，加強職涯探索、實務學習與就業媒合，協助學生在畢業前做好求職準備，也讓企業有更多管道接觸校園人才。