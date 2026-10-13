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▲笑笑（左圖）認為啦啦隊要跳一整天、動作很多的舞蹈，不能有走光的意外發生，冼迪琦則說穿透明肩帶內衣比較有安全感。（圖／笑笑IG@yuyu__liu、冼迪琦臉書）

台灣的啦啦隊應援文化發展蓬勃，不論國內外都有廣大球迷關注，近日有女網友好奇發問，為什麼啦啦隊女孩總是穿透明肩帶內衣跳舞，而不選擇NuBra（隱形胸罩），是否真的不適宜，此文引來棒籃雙棲的笑笑、「PS女孩」冼迪琦解答，坦言要跳一整天、動作很多的舞蹈，真的不能有個萬一，「為了安全起見，還是會選擇使用透明肩帶來保護自己。」一名女網友昨（12）日在社群平台發文，透露前幾天跟男友去看棒球，看到啦啦隊還是穿透明肩帶跳舞，「我看超明顯，我男友看不到...有點好奇她們真的不適合穿隱形內衣喔？我自己穿隱形內衣去六福村跑跳、甩來甩去、流汗一整天都safe欸！是我這件太會黏，還是啦啦隊還沒找到好穿的？」該篇貼文吸引許多網友回應，「妳也去在一樣的環境跳15-20分鐘，就知道了，這還很客氣了不是大局跳不停」、「妳走光現場頂多一百人看到，啦啦隊走光的話是直播，現場也至少幾千人 （加live電視）不能有這種差錯在，有透明肩帶是最保險的」、「啦啦隊跳的動作較大且時間長，那根本不是流汗是噴汗，之前就有啦啦隊成員跳到小可愛滑下來被隊友笑，變胖了隱形胸罩還是會掉，掉下來變成四個凸點，那就好笑了！」「電豹女」副隊長、樂天桃猿「樂天女孩」笑笑也現身說法：「我們是要跳一整天的應援，為了安全起見，還是會選擇使用透明肩帶來保護自己...畢竟跳舞的時候動作很多，真的不能有個萬一，不然走光就不好看了...妳好厲害！去六福村玩一整天，隱形內衣都沒有掉，恭喜妳找到適合自己的隱形內衣了！」「PS女孩」冼迪琦則回覆：「我寧願要透明肩帶...被它緊勒住肩膀的感覺反而給了我一種踏實的安全感！」而「小龍女」、「Formosa Sexy」賴可解析，應援和舞蹈的手部動作比起一般跑跳複雜很多，身體角度不會一直維持在正常平衡，表演的時候也很難隨時想喬內衣就喬，加上每個人身形不一樣，上身比較有肉一定要用肩帶固定才安全，用了可能還有彈開的風險，有時候甚至需要再另外用別針固定在衣服上，「發生過一次就告訴自己做人真的不能太鐵尺！」