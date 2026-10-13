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《媽爹講故事》抄襲中國故事！華爸拍片道歉、下架作品

華爸道歉稱是「參考」！同業比對狠打臉

家長炸鍋！「不想聽支語」才花錢訂閱台灣原創

由親子網紅「Mom&Dad」華爸創辦的《媽爹講故事》，近日陷入嚴重抄襲風暴，社群爆出該頻道熱門作品《西遊記》與中國品牌《凱叔講故事》內容高度雷同，創辦人華爸在10月10日親自拍片道歉，承認部份早期作品參考了其他有聲書文本，並已下架爭議作品。但金鐘獎得主Podcast團隊《一起說故事》 隨後發表聲明撤回授權合作，並公開比對數據打臉華爸，指抄襲情況比網友質疑的篇數「還要多很多 」，許多付費家長更是氣炸痛批：「『參考』就是整碗端去 」。日前網友在社群平台爆料，《媽爹講故事》旗下人氣相當高的《西遊記》系列（共87集），故事內容與語氣都與中國《凱叔講故事》如出一轍，《媽爹講故事》創辦人華爸在10月10日親自拍片公開致歉，坦言早期在製作《西遊記》、《三國演義》及部分經典童話等改編作品時，確實參考了包含中國版本在內的不同有聲書文本。華爸坦言，自己當時沒有把「改編原著」與「參考他人改編版本」的界線劃清楚，這是他個人的責任、而非團隊的錯，華爸也表示在律師協助下，已將有疑慮的作品全數下架，並開放付費會員聯繫客服辦理退費。同時華爸也澄清，頻道並非「全盤搬運」，像是《飛翔吧！派派》、《恐龍小學》、《神探哈奇奇》等，都是團隊一點一滴製作的原創作品。而下架作品會回到原著，從文本開始重新改寫，新版《西遊記》第1集將在10月20日上架。未來所有改編作品在上架前，都會經過底本紀錄、文本比對、雙人審核機制，官網也會成立著作權申訴專區。不過在華爸發出道歉聲明影片後，風波並未平息，同為知名兒童Podcast團隊的《一起說故事》 ，隨後宣布全面撤回授權給《媽爹講故事》的所有作品，表示經過內部調查比對後，發現「抄襲情況」比網友質疑的篇數還要多很多，且文字相似度高達8、9成。像是《西遊記》共87集、《三國演義》43集、《經典童話》共100多集，幾乎都能在中國《凱叔講故事》上找到篇名、時長高度相同的故事。《一起說故事》提到，道歉聲明影片中，華爸只是輕描淡寫用「參考」包裝抄襲的行為，並未誠實透明對聽眾報告抄襲的具體篇目，也沒有提出對權利方的處理計劃。「他的道歉以及下架的處置，我們認為稱不上真正的負責，而更像是安撫輿論以及湮滅證據。」這起抄襲事件也在家長圈掀起巨大風波，許多家長認為當初是為了支持台灣原創、給孩子收聽沒有中國用語的故事而付費訂閱，如今發現內容竟是直接照搬中國有聲書，憤怒質疑自己被當「盤子」。部分家長提到，孩子非常喜愛《西遊記》等故事，作品突然下架讓孩子非常難過，在向孩子解釋事件始末時，還要教育孩子什麼是「著作權」與「抄襲」，對於創作者給孩子樹立不良示範感到失望生氣。不過儘管批評聲浪不斷，仍有少數家長認同華爸勇於承認錯誤與退費的態度，認為這是孩子犯錯時面對錯誤的榜樣，期待未來能看到真正改編的原創作品重新上架。而《媽爹講故事》在10月10日發出道歉聲明影片後，面對後續質疑，至今仍未再對外界做出更多說明。