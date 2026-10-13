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加州34歲房產經紀人張婉瑩（Wanying Zhang）本月初因涉嫌為中國從事間諜活動，在美境內監視台灣總統賴清德之子，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。她的房地產交易紀錄也面臨嚴格審查，資金來源也成為調查重點之一，被披露坐擁7棟房產，總價破3億元。根據紐約郵報報導，現年34歲的張女被控與中國聯絡人合作，監視台灣總統之子。她在遭逮捕後，針對個人名下的房產與資產數量並未如實呈報。報導提到，張女當時僅申報一處房產，但她與丈夫名下實際上擁有七棟豪宅，估計總價值高達1100萬美元。張婉瑩的辯護律師哈博（Craig Harbaugh）對此解釋聲稱是誤會，但美國助理檢察官艾爾波根（Amanda Elbogen）在洛杉磯法庭上表示，「她是房地產經紀人，不可能不知道自己擁有哪些房產。」張婉瑩於10月4日在洛杉磯國際機場準備登機前往上海時遭到逮捕，並被指控未登記為外國政府代理人。她與家人原本住在橘郡爾灣（Irvine），生活相當奢華；她透過南加州的小型房仲公司「JC太平洋資本」(JC Pacific Capital)銷售豪宅獲得的佣金，頻繁搭機環遊世界。她與同在該公司擔任房產經紀人的丈夫Edric Ding建立起了龐大的房產帝國，光是出售自家房產就進帳將近1600萬美元。一位 JC Pacific Capital 工作同事對她的財富來源提出了質疑，「聽到這消息我非常震驚，光靠佣金賺到這種程度、甚至成為地產大亨是不可能的。這裡一棟普通公寓平均要價150萬美元，也許她真的在幫中國工作。」檢方指控張女在一個秘密的中國加密貨幣帳戶中留有19萬美元存款，且至今仍持續獲利，檢方並指出她的兄弟與中國政府有牽連。上週，洛杉磯法院法官裁定張女有潛逃風險，下令由美國聯邦司法警官局（US Marshals）收押，不得保釋。根據房產網站 Zillow 的資料，張女於2016年9月取得房地產執照。在隨後的十年間，她至少促成了125套房屋交易，價格從51萬美元到880萬美元不等。其中多筆交易位於阿卡迪亞市（Arcadia）。值得注意的是，該市58歲的前市長王愛琳（Eileen Wang）才剛在今年5月承認非法擔任中國共產黨代理人。審視這些交易細節後發現，出生於中國的加州商人苗發太（Fatai Miao，音譯）曾參與過張女促成的房產交易。他去年在阿凱迪亞市出售了一座價值400萬美元、擁有六間臥室的豪宅。報導提到，現年54歲的苗男就是聯邦法院文件中提到的「1號人士」（individual 1）。他曾於2025年9月陪同張女前往西雅圖，涉嫌對台灣總統之子進行監視。監視器畫面拍到張女與一名男子同坐在車內，拍攝總統之子的住宅及近親的照片。哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，苗男目前未被起訴任何罪名，但他已成為 FBI 調查張女案的關鍵利益關係人。苗男的親屬向媒體透露，身為建築企業家的苗男過去兩週一直在中國照顧接受治療的妻子。就在張女於機場被捕後不久，執行搜查令的 FBI 探員於週日進入了苗男空無一人的爾灣住宅。苗男的兒子苗家祺（Jiaqi Miao，音譯）則稱，「我和我姊姊在週日中午接到電話，有人說他是 FBI，拿著搜查令。我當時以為是詐騙。後來我查看了家裡的監視器，看到外面有幾名拿著槍的政府人員。我原本想用手機遙控 App 幫他們開門，但已經太晚了，他們已經用破門工具拆門了。」苗家祺透露，他的父親與張女認識超過十年，張女甚至曾短暫住在他在阿卡迪亞的房子裡。但他堅稱父親絕非中國臥底間諜。「老實說，我不覺得他有聰明到能做那些事，總是跟著別人。我父親是我們家族中唯一選擇加入美國國籍的人。這就是為什麼我認為他完全沒有理由幫中國政府做事。」JC Pacific 在先前的聲明中表示，「JC Pacific 已獲悉涉及本公司旗下房產經理人張婉瑩的聯邦指控。我們了解這些指控的嚴重性以及社會大眾對此事的關注，JC Pacific 將全力配合聯邦調查單位，並對任何合法的資訊或協助請求做出適當回應。」不過該公司補充：「張婉瑩一直是我們專業團隊中備受重視的一員，在他們面臨這個極其艱難的時刻，我們的心也與她的家人同在。」