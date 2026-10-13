2026年中華職棒（CPBL）迎來歷史性的一刻！經過激烈的季後挑戰賽，中信兄弟在G4「生死戰」以8：2擊退統一7-ELEVEn獅，成功挺進隊史第18次台灣大賽。他們將與包辦上半季與全年冠軍的味全龍，展開中職37年來首度的總冠軍賽「龍象大戰」。本次台灣大賽7場賽事將史無前例地「全數於台北大巨蛋舉行」，創下歷史新猷。若戰線拉長，有望締造台灣大賽史上最高票房紀錄！《NOWNEWS》為讀者整理本屆台灣大賽的終極懶人包。
🟡本文重點摘要
📍2026台灣大賽基本賽事資訊
📍龍象大戰對戰紀錄與戰力分析
📍2026台灣大賽完整賽程表
📍2026台灣大賽購票資訊與通路
📍2026台灣大賽轉播平台資訊
📍過去歷屆台灣大賽冠軍球隊
📍2026台灣大賽味全龍、中信兄弟球員、教練名單
2026台灣大賽基本賽事資訊
▪️對戰組合：味全龍（上半季冠軍、全年勝率第一）vs中信兄弟（下半季冠軍、季後挑戰賽勝隊）
▪️賽制：七戰四勝制（無保送勝）
▪️比賽場地：G1至G7全數於台北大巨蛋舉行
▪️主場優勢：味全龍擁有5場主場優勢（G1、G2、G5、G6、G7）；中信兄弟擁有2場主場（G3、G4）
龍象大戰對戰紀錄與戰力分析
▪️歷史首次交鋒：這是中職成立37年以來，味全龍與中信兄弟（含前身兄弟象）首度在台灣大賽碰頭。
▪️全年戰績分析：
⚾味全龍本季對戰中信兄弟取得15勝9敗的壓倒性優勢（勝差高達10場）。
⚾龍隊投手群對兄弟打線極具壓制力，對戰防禦率僅2.50，24場比賽僅挨6轟。
⚾兄弟投手群對龍隊則稍顯弱勢，對戰防禦率達3.74，被擊出16支全壘打。
⚾打擊數據比較：兄弟打線對龍隊打擊率2成52、上壘率3成17；龍隊打線對兄弟打擊率2成51、上壘率3成14、長打率3成51（略優於兄弟）。
2026台灣大賽完整賽程表
2026台灣大賽購票資訊與通路
2026台灣大賽轉播平台資訊
過去十年台灣大賽冠軍球隊
2026台灣大賽味全龍、中信兄弟球員、教練名單
中信兄弟陣容名單
味全龍陣容名單
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📍2026台灣大賽基本賽事資訊
📍龍象大戰對戰紀錄與戰力分析
📍2026台灣大賽完整賽程表
📍2026台灣大賽購票資訊與通路
📍2026台灣大賽轉播平台資訊
📍過去歷屆台灣大賽冠軍球隊
📍2026台灣大賽味全龍、中信兄弟球員、教練名單
▪️對戰組合：味全龍（上半季冠軍、全年勝率第一）vs中信兄弟（下半季冠軍、季後挑戰賽勝隊）
▪️賽制：七戰四勝制（無保送勝）
▪️比賽場地：G1至G7全數於台北大巨蛋舉行
▪️主場優勢：味全龍擁有5場主場優勢（G1、G2、G5、G6、G7）；中信兄弟擁有2場主場（G3、G4）
龍象大戰對戰紀錄與戰力分析
▪️歷史首次交鋒：這是中職成立37年以來，味全龍與中信兄弟（含前身兄弟象）首度在台灣大賽碰頭。
▪️全年戰績分析：
⚾味全龍本季對戰中信兄弟取得15勝9敗的壓倒性優勢（勝差高達10場）。
⚾龍隊投手群對兄弟打線極具壓制力，對戰防禦率僅2.50，24場比賽僅挨6轟。
⚾兄弟投手群對龍隊則稍顯弱勢，對戰防禦率達3.74，被擊出16支全壘打。
⚾打擊數據比較：兄弟打線對龍隊打擊率2成52、上壘率3成17；龍隊打線對兄弟打擊率2成51、上壘率3成14、長打率3成51（略優於兄弟）。
2026台灣大賽完整賽程表
|場次
|比賽日期
|開打時間
|對戰組合 (客隊 vs 主隊)
|G1
|10月17日
|17:05
|中信兄弟 vs 味全龍
|G2
|10月18日
|17:05
|中信兄弟 vs 味全龍
|G3
|10月20日
|18:35
|味全龍 vs 中信兄弟
|G4
|10月21日
|18:35
|味全龍 vs 中信兄弟
|G5
|10月23日
|18:35
|中信兄弟 vs 味全龍 (如有需要)
|G6
|10月24日
|17:05
|中信兄弟 vs 味全龍 (如有需要)
|G7
|10月25日
|17:05
|中信兄弟 vs 味全龍 (如有需要)
|主場球隊
|適用場次
|購票管道
|票價範圍與備註
|味全龍
|G1、G2、G5、G6、G7
|味全龍官方售票網、味全龍售票APP、KLOOK、KKDAY、全家便利商店FamiPort（僅供取票或部分場次服務）
|
B1內野約1800-2800元
L2內野約1800-2100元
L3Lounge區2200元
L4-L5一般席700-1000元
B1-L2 外野手 700-1000元
（預售票突破6萬張，10月14日中午12:00加開外野L2上層看台票）
|中信兄弟
|G3、G4
|中信育樂售票網
|請至官方網站查詢與搶票
|主場球隊
|涵蓋場次
|有線電視／無線電視
|線上影音平台
|中信兄弟主場
|Game 1、Game 3、Game 4
|緯來體育台
|Hami Video CPBL TV、緯來運動影音平台
|統一7-ELEVEn獅主場
|Game 2
|DAZN
|Hami Video CPBL TV、緯來運動影音平台、ELTA.TV
|年度
|冠軍球隊
|2025年
|樂天桃猿
|2024年
|中信兄弟
|2023年
|味全龍
|2022年
|中信兄弟
|2021年
|中信兄弟
|2020年
|統一7-ELEVEn獅
|2019年
|Lamigo桃猿
|2018年
|Lamigo桃猿
|2017年
|Lamigo桃猿
|2016年
|義大犀牛
中信兄弟陣容名單
|職位
|姓名
|教練
|平野惠一
|教練
|石志偉
|教練
|彭政閔
|教練
|艾迪頓
|教練
|王建民
|教練
|王峻傑
|教練
|陳弘桂
|教練
|陳志紅
|教練
|鄭錡鴻
|教練
|林恩宇
|教練
|陳皓然
|教練
|陳江和
|教練
|周磊
|教練
|黃稚峰
|投手
|林暉盛
|投手
|魏碩成
|投手
|王凱程
|投手
|鄭凱文
|投手
|蔣忠成
|投手
|李振昌
|投手
|蔡齊哲
|投手
|王奕凱
|投手
|陳柏均
|投手
|呂彥青
|投手
|陳琥
|投手
|盧孟揚
|投手
|謝榮豪
|投手
|伍立辰
|投手
|張祖恩
|投手
|吳俊偉
|投手
|林展樟
|投手
|遊竣宥
|投手
|鄭浩均
|投手
|鄧朝駿
|投手
|余謙
|投手
|朱宏樺
|投手
|馮皓
|投手
|黃恩賜
|投手
|劉亦智
|投手
|陳冠穎
|捕手
|林吳晉瑋
|捕手
|陳統恩
|捕手
|高宇傑
|捕手
|陳九登
|捕手
|徐博瑋
|捕手
|胡孟智
|內野手
|張仁瑋
|內野手
|陳俊秀
|內野手
|張士綸
|內野手
|蔡崇恩
|內野手
|林志綱
|內野手
|楊祥禾
|內野手
|王政順
|內野手
|黃韋盛
|內野手
|許基宏
|內野手
|林瑞鈞
|內野手
|王威晨
|內野手
|江坤宇
|內野手
|蘇緯達
|內野手
|岳東華
|內野手
|徐紹予
|外野手
|曾頌恩
|外野手
|許庭綸
|外野手
|詹子賢
|外野手
|張志豪
|外野手
|許皓銘
|外野手
|宋晟睿
|外野手
|岳政華
|外野手
|黃霆杉
|外野手
|李聖裕
|外野手
|黃鈞麟
|外野手
|劉貴元
|職位
|背號
|姓名
|一軍總教練
|27
|葉君璋
|一軍助理打擊教練
|31
|林智勝
|一軍投手教練
|43
|納瓦洛
|一軍打擊兼外野守備教練
|66
|張建銘
|一軍助理體能教練
|80
|王昊
|一軍內野守備教練
|86
|陳志偉
|一軍牛棚投手教練
|91
|郭勝安
|一軍首席教練
|93
|丘昌榮
|一軍捕手教練
|94
|劉家豪
|一軍體能教練
|97
|邱世傑
|二軍總教練
|76
|劉榮華
|二軍外野守備教練
|12
|張家浩
|二軍牛棚兼復健投手教練
|19
|羅嘉仁
|二軍捕手教練
|32
|王膺鵬
|二軍助理打擊教練
|53
|吳嘉侑
|二軍助理體能教練
|68
|劉家愷
|二軍首席兼內野守備教練
|79
|林宗男
|二軍體能教練
|83
|彭立堯
|二軍投手教練
|89
|蕭一傑
|二軍助理打擊兼基地教練
|98
|陳家駒
|巡迴攻擊統籌教練兼總教練輔佐
|35
|彼得森
|巡迴統籌教練
|87
|小久健二
|巡迴投手協調教練
|92
|黃亦志
|投手
|0
|李超
|投手
|5
|陳禹勳
|投手
|10
|魔神龍
|投手
|13
|林柏佑
|投手
|14
|黃暐傑
|投手
|15
|楊鈺翔
|投手
|17
|郭鬱政
|投手
|20
|吳俊傑
|投手
|29
|黃侰程
|投手
|33
|蔣銲
|投手
|37
|鋼龍
|投手
|39
|呂偉晟
|投手
|40
|李致霖
|投手
|41
|鄭展昊
|投手
|42
|趙璟榮
|投手
|45
|陳志傑
|投手
|48
|林逸達
|投手
|51
|張景淯
|投手
|52
|伍鐸
|投手
|54
|王伯洋
|投手
|55
|曾仁和
|投手
|56
|陳暐皓
|投手
|59
|陳冠偉
|投手
|67
|曹祐齊
|投手
|70
|賴知頎
|投手
|71
|林子昱
|投手
|73
|吳承翰
|投手
|74
|張鈞守
|投手
|77
|林鋅傑
|投手
|78
|吳君奕
|投手
|90
|王定穎
|投手
|95
|梅賽鍶
|投手
|99
|林凱威
|投手
|00
|翁瑋均
|投手
|124
|薛毓達
|投手
|132
|林紘維
|投手
|134
|林軒宇
|投手
|139
|吳東霖
|投手
|140
|廖永詮
|投手
|141
|黃宥儒
|投手
|142
|李崧睿
|投手
|143
|傅振閎
|投手
|147
|黃子睿
|投手
|149
|洪嘉恩
|捕手
|9
|林辰勳
|捕手
|22
|全浩瑋
|捕手
|63
|蔣少宏
|捕手
|65
|姚冠瑋
|捕手
|123
|黃贊維
|捕手
|125
|劉曜豪
|捕手
|150
|林品浩
|內野手
|4
|吉力吉撈·鞏冠
|內野手
|6
|吳承皓
|內野手
|11
|朱育賢
|內野手
|16
|黃柏豪
|內野手
|21
|李凱威
|內野手
|23
|劉俊緯
|內野手
|25
|張政禹
|內野手
|26
|陽念祖
|內野手
|36
|李展毅
|內野手
|44
|陳思仲
|內野手
|46
|劉基鴻
|內野手
|57
|拿莫·伊漾
|內野手
|61
|吳東融
|內野手
|72
|石醬油
|內野手
|88
|週委宏
|內野手
|127
|許子謙
|內野手
|137
|潘信安
|內野手
|145
|許峰穎
|內野手
|146
|李承峻
|外野手
|1
|陳子豪
|外野手
|2
|郭天信
|外野手
|7
|林孝程
|外野手
|24
|王順和
|外野手
|34
|張祐銘
|外野手
|50
|曾聖安
|外野手
|58
|許博閎
|外野手
|81
|張祐嘉
|外野手
|82
|冉皓燐
|外野手
|133
|崔聖允
|外野手
|135
|傅鈞致
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