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▲味全龍以上半季冠軍、全年戰績第一名進入台灣大賽，喊出口號「RUN for HONOR」。（圖／味全龍提供）

2026台灣大賽基本賽事資訊

龍象大戰對戰紀錄與戰力分析

2026台灣大賽完整賽程表

場次 比賽日期 開打時間 對戰組合 (客隊 vs 主隊) G1 10月17日 17:05 中信兄弟 vs 味全龍 G2 10月18日 17:05 中信兄弟 vs 味全龍 G3 10月20日 18:35 味全龍 vs 中信兄弟 G4 10月21日 18:35 味全龍 vs 中信兄弟 G5 10月23日 18:35 中信兄弟 vs 味全龍 (如有需要) G6 10月24日 17:05 中信兄弟 vs 味全龍 (如有需要) G7 10月25日 17:05 中信兄弟 vs 味全龍 (如有需要) ▲從上半季單獨墊底到進軍台灣大賽，中信兄弟只花了102天，如今逆襲奪冠「夢幻劇本」只剩最後一哩路，就是在首次台灣大賽「龍象大戰」中擊敗味全龍。（圖／中信兄弟提供）



2026台灣大賽購票資訊與通路

主場球隊 適用場次 購票管道 票價範圍與備註 味全龍 G1、G2、G5、G6、G7 味全龍官方售票網、味全龍售票APP、KLOOK、KKDAY、全家便利商店FamiPort（僅供取票或部分場次服務） B1內野約1800-2800元 L2內野約1800-2100元 L3Lounge區2200元 L4-L5一般席700-1000元 B1-L2 外野手 700-1000元 （預售票突破6萬張，10月14日中午12:00加開外野L2上層看台票） 中信兄弟 G3、G4 中信育樂售票網 請至官方網站查詢與搶票 ▲CPBL中華電信台灣大賽將於10月17日熱血開打，由味全龍交戰中信兄弟，雙方將展開年度總冠軍爭奪戰，其中7場都在大巨蛋、也寫下中職史上首見紀錄，人氣球隊中信兄弟則有其中2場主場優勢。（圖／中華職棒提供）



主場球隊 涵蓋場次 有線電視／無線電視 線上影音平台 中信兄弟主場 Game 1、Game 3、Game 4 緯來體育台 Hami Video CPBL TV、緯來運動影音平台 統一7-ELEVEn獅主場 Game 2 DAZN Hami Video CPBL TV、緯來運動影音平台、ELTA.TV

年度 冠軍球隊 2025年 樂天桃猿 2024年 中信兄弟 2023年 味全龍 2022年 中信兄弟 2021年 中信兄弟 2020年 統一7-ELEVEn獅 2019年 Lamigo桃猿 2018年 Lamigo桃猿 2017年 Lamigo桃猿 2016年 義大犀牛 ▲中信兄弟今（10）日客場出賽，再度闖進台灣大賽，展現極強的穩定性。（圖／中信兄弟提供）

2026台灣大賽味全龍、中信兄弟球員、教練名單

職位 姓名 教練 平野惠一 教練 石志偉 教練 彭政閔 教練 艾迪頓 教練 王建民 教練 王峻傑 教練 陳弘桂 教練 陳志紅 教練 鄭錡鴻 教練 林恩宇 教練 陳皓然 教練 陳江和 教練 周磊 教練 黃稚峰 投手 林暉盛 投手 魏碩成 投手 王凱程 投手 鄭凱文 投手 蔣忠成 投手 李振昌 投手 蔡齊哲 投手 王奕凱 投手 陳柏均 投手 呂彥青 投手 陳琥 投手 盧孟揚 投手 謝榮豪 投手 伍立辰 投手 張祖恩 投手 吳俊偉 投手 林展樟 投手 遊竣宥 投手 鄭浩均 投手 鄧朝駿 投手 余謙 投手 朱宏樺 投手 馮皓 投手 黃恩賜 投手 劉亦智 投手 陳冠穎 捕手 林吳晉瑋 捕手 陳統恩 捕手 高宇傑 捕手 陳九登 捕手 徐博瑋 捕手 胡孟智 內野手 張仁瑋 內野手 陳俊秀 內野手 張士綸 內野手 蔡崇恩 內野手 林志綱 內野手 楊祥禾 內野手 王政順 內野手 黃韋盛 內野手 許基宏 內野手 林瑞鈞 內野手 王威晨 內野手 江坤宇 內野手 蘇緯達 內野手 岳東華 內野手 徐紹予 外野手 曾頌恩 外野手 許庭綸 外野手 詹子賢 外野手 張志豪 外野手 許皓銘 外野手 宋晟睿 外野手 岳政華 外野手 黃霆杉 外野手 李聖裕 外野手 黃鈞麟 外野手 劉貴元

▲味全龍以65勝51敗、勝率5成60的戰績，鎖定聯盟年度勝率第一，成功拿到直通台灣大賽的總冠軍賽門票，將會有五場主場的利多。（圖／味全龍提供）

職位 背號 姓名 一軍總教練 27 葉君璋 一軍助理打擊教練 31 林智勝 一軍投手教練 43 納瓦洛 一軍打擊兼外野守備教練 66 張建銘 一軍助理體能教練 80 王昊 一軍內野守備教練 86 陳志偉 一軍牛棚投手教練 91 郭勝安 一軍首席教練 93 丘昌榮 一軍捕手教練 94 劉家豪 一軍體能教練 97 邱世傑 二軍總教練 76 劉榮華 二軍外野守備教練 12 張家浩 二軍牛棚兼復健投手教練 19 羅嘉仁 二軍捕手教練 32 王膺鵬 二軍助理打擊教練 53 吳嘉侑 二軍助理體能教練 68 劉家愷 二軍首席兼內野守備教練 79 林宗男 二軍體能教練 83 彭立堯 二軍投手教練 89 蕭一傑 二軍助理打擊兼基地教練 98 陳家駒 巡迴攻擊統籌教練兼總教練輔佐 35 彼得森 巡迴統籌教練 87 小久健二 巡迴投手協調教練 92 黃亦志 投手 0 李超 投手 5 陳禹勳 投手 10 魔神龍 投手 13 林柏佑 投手 14 黃暐傑 投手 15 楊鈺翔 投手 17 郭鬱政 投手 20 吳俊傑 投手 29 黃侰程 投手 33 蔣銲 投手 37 鋼龍 投手 39 呂偉晟 投手 40 李致霖 投手 41 鄭展昊 投手 42 趙璟榮 投手 45 陳志傑 投手 48 林逸達 投手 51 張景淯 投手 52 伍鐸 投手 54 王伯洋 投手 55 曾仁和 投手 56 陳暐皓 投手 59 陳冠偉 投手 67 曹祐齊 投手 70 賴知頎 投手 71 林子昱 投手 73 吳承翰 投手 74 張鈞守 投手 77 林鋅傑 投手 78 吳君奕 投手 90 王定穎 投手 95 梅賽鍶 投手 99 林凱威 投手 00 翁瑋均 投手 124 薛毓達 投手 132 林紘維 投手 134 林軒宇 投手 139 吳東霖 投手 140 廖永詮 投手 141 黃宥儒 投手 142 李崧睿 投手 143 傅振閎 投手 147 黃子睿 投手 149 洪嘉恩 捕手 9 林辰勳 捕手 22 全浩瑋 捕手 63 蔣少宏 捕手 65 姚冠瑋 捕手 123 黃贊維 捕手 125 劉曜豪 捕手 150 林品浩 內野手 4 吉力吉撈·鞏冠 內野手 6 吳承皓 內野手 11 朱育賢 內野手 16 黃柏豪 內野手 21 李凱威 內野手 23 劉俊緯 內野手 25 張政禹 內野手 26 陽念祖 內野手 36 李展毅 內野手 44 陳思仲 內野手 46 劉基鴻 內野手 57 拿莫·伊漾 內野手 61 吳東融 內野手 72 石醬油 內野手 88 週委宏 內野手 127 許子謙 內野手 137 潘信安 內野手 145 許峰穎 內野手 146 李承峻 外野手 1 陳子豪 外野手 2 郭天信 外野手 7 林孝程 外野手 24 王順和 外野手 34 張祐銘 外野手 50 曾聖安 外野手 58 許博閎 外野手 81 張祐嘉 外野手 82 冉皓燐 外野手 133 崔聖允 外野手 135 傅鈞致

2026年中華職棒（CPBL）迎來歷史性的一刻！經過激烈的季後挑戰賽，中信兄弟在G4「生死戰」以8：2擊退統一7-ELEVEn獅，成功挺進隊史第18次台灣大賽。他們將與包辦上半季與全年冠軍的味全龍，展開中職37年來首度的總冠軍賽「龍象大戰」。本次台灣大賽7場賽事將史無前例地「全數於台北大巨蛋舉行」，創下歷史新猷。若戰線拉長，有望締造台灣大賽史上最高票房紀錄！《NOWNEWS》為讀者整理本屆台灣大賽的終極懶人包。▪️對戰組合：味全龍（上半季冠軍、全年勝率第一）vs中信兄弟（下半季冠軍、季後挑戰賽勝隊）▪️賽制：七戰四勝制（無保送勝）▪️比賽場地：G1至G7全數於台北大巨蛋舉行▪️主場優勢：味全龍擁有5場主場優勢（G1、G2、G5、G6、G7）；中信兄弟擁有2場主場（G3、G4）▪️歷史首次交鋒：這是中職成立37年以來，味全龍與中信兄弟（含前身兄弟象）首度在台灣大賽碰頭。▪️全年戰績分析：⚾味全龍本季對戰中信兄弟取得15勝9敗的壓倒性優勢（勝差高達10場）。⚾龍隊投手群對兄弟打線極具壓制力，對戰防禦率僅2.50，24場比賽僅挨6轟。⚾兄弟投手群對龍隊則稍顯弱勢，對戰防禦率達3.74，被擊出16支全壘打。⚾打擊數據比較：兄弟打線對龍隊打擊率2成52、上壘率3成17；龍隊打線對兄弟打擊率2成51、上壘率3成14、長打率3成51（略優於兄弟）。