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航港局日前公布航運產業升級方案，要協助船舶運送業、船務代理業、海運承攬運送業、貨櫃集散站經營業、船舶理貨業及船舶貨物裝卸承攬業等航運六大業別啟動數位、綠色轉型。航港局副局長饒智平表示，中小型航運業者受限轉型路徑不明、經驗不足及資源匱乏等因素，轉型動作停滯不前，因此提供整合平台，降低轉型門檻。饒智平指出，全球主要海運國家都加速推動產業轉型，以新加坡為例，透過《海事數位化手冊》引導航運企業邁向數位化發展。面對國際競爭，經航港局與航運產業座談後，決定扮演跨部會資源整合平臺，希望降低業者轉型門檻。航港局在11月6日（五）舉辦「航運產業數位轉型」及「航運產業綠色轉型」說明會，邀集經濟部商業發展署及中小及新創企業署介紹政府數位轉型補助與輔導資源，另請財團法人資訊工業策進會分享港口社群系統（PCS）推動進程。在綠色轉型上也邀請具實務經驗的業者分享「碳足跡產品類別規則（CFP-PCR）」申請經驗，並由金融監督管理委員會委辦團隊說明永續金融與綠色融資實務。