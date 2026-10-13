明（14）日東北季風增強，中央氣象署預報員王品翔表示，桃園以北、宜花高溫降至27至28度，低溫20至22度，局部地區不排除跌破20度，基隆北海岸、大台北山區及東半部降雨機率提高；周五（10月16日）氣溫回升，周末各地高溫重返30度以上，不過下周二（10月20日）又有新一波東北季風增強，北部再度變天。
東北季風抵達 明天天氣轉濕涼
王品翔指出，明天、周四受到東北季風增強影響，北部及東北部天氣將轉為稍涼，桃園以北、宜花白天高溫降到27至28度，低溫20至22度，局部地區受輻射冷卻影響，可能有20度以下低溫，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春半島降雨機率增加，中南部山區午後則有局部短暫陣雨。
周末高溫回歸 下周東北季風更強
王品翔說明，周五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，周末至下周一各地高溫再度回到30度以上，整體降雨趨緩並恢復為穩定天氣，這段期間各地大多為晴到多雲，僅東半部地區與恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後中南部山區則有零星降雨機率。
好天氣過後，下周二將有新一波東北季風增強，北部及東北部天氣再次轉涼；下周三與下周四持續受季風影響，桃園以北與東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部及恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區仍有零星短暫陣雨。
薔琵颱風估本周生成 路徑北轉
洋面熱帶系統方面，王品翔提及小熊颱風持續向北轉彎移動，對台灣天氣並無直接影響，另外在關島附近海面目前有熱帶系統正在整合中，雖然目前組織尚未完整，預估本周有機會增強為「薔琵颱風」，路徑將先接近琉球群島，並在琉球群島南方或東方海域轉向北移動。
王品翔提醒，南部與恆春半島沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動或從事海上作業的民眾務必注意安全，面對秋季氣溫多變、日夜溫差大的天氣型態，民眾外出應適時增減衣物，並隨時留意最新的氣象預報資訊以做好相應準備。
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王品翔指出，明天、周四受到東北季風增強影響，北部及東北部天氣將轉為稍涼，桃園以北、宜花白天高溫降到27至28度，低溫20至22度，局部地區受輻射冷卻影響，可能有20度以下低溫，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春半島降雨機率增加，中南部山區午後則有局部短暫陣雨。
王品翔說明，周五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，周末至下周一各地高溫再度回到30度以上，整體降雨趨緩並恢復為穩定天氣，這段期間各地大多為晴到多雲，僅東半部地區與恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後中南部山區則有零星降雨機率。
好天氣過後，下周二將有新一波東北季風增強，北部及東北部天氣再次轉涼；下周三與下周四持續受季風影響，桃園以北與東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部及恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區仍有零星短暫陣雨。
洋面熱帶系統方面，王品翔提及小熊颱風持續向北轉彎移動，對台灣天氣並無直接影響，另外在關島附近海面目前有熱帶系統正在整合中，雖然目前組織尚未完整，預估本周有機會增強為「薔琵颱風」，路徑將先接近琉球群島，並在琉球群島南方或東方海域轉向北移動。
王品翔提醒，南部與恆春半島沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動或從事海上作業的民眾務必注意安全，面對秋季氣溫多變、日夜溫差大的天氣型態，民眾外出應適時增減衣物，並隨時留意最新的氣象預報資訊以做好相應準備。