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▲民進黨台北市議員參選人陳聖文（右）跨界演出，在劇中以議員身分「演自己」，他表示因為多年前媽媽遭到毒駕撞傷，因此要透過身體力行響應反毒駕。（圖／記者嚴俊強攝影）

藝人秦楊今（13）日出席《反毒品・反毒駕》公益影集記者會，民進黨台北市議員參選人陳聖文也受邀跨界演出，在劇中以真實身分飾演議員。曾有參選經驗的秦楊現場大談政治，明確表態選票會投給陳聖文，還替日前現身沈伯洋造勢活動、因此遭到出征的蔡康永抱不平，痛批台灣政治倒退，「我們已經走入假民主。」秦楊透露，曾有結拜兄弟直接問他，台北市長選戰究竟支持蔣萬安還是沈伯洋？他笑說只要有人邀請他唱歌、給予合理酬勞，兩邊的活動都願意出席，「我要去蔣萬安的場，也要去沈伯洋的場。」強調參與候選人活動，不代表一定要被貼上特定政黨標籤。不過在議員選舉部分，秦楊則直接表態要投給民進黨的陳聖文。他也提到，陳聖文的母親5年前遭毒駕者迎面撞擊，對方事隔多日才主動驗尿，因此陳聖文對反毒駕議題格外重視，也願意參與公益影集拍攝。談及酒駕、毒駕是否應引進鞭刑，曾因酒駕登上社會新聞的秦楊明確表態支持重罰，並坦言當年的錯誤已成為自己一輩子的傷痛。如今他發起《反毒品・反毒駕》公益影集，就是希望用親身經歷警惕大眾。他直言：「我支持鞭刑，還可以加碼鞭刑，如果我再酒駕，就鞭我自己！」此時在一旁的資深藝人楊燕突然從座位站起，當面質問陳聖文：「你支不支持鞭刑？」讓現場氣氛一度陷入尷尬。秦楊趕緊制止，要楊燕先坐下，直喊不要再談政治；楊燕則澄清：「我不是搗亂，我就問這一題。」面對突如其來的提問，陳聖文回應，因為自己媽媽曾遭受毒駕所害，個人立場而言贊成鞭刑，但台灣未來是否真的採行相關制度，仍須經過社會討論，「要不要走上鞭刑這條路、未來這個議題要不要落實，就交給全民來決定。」楊燕聽完則當場大喊：「讚！」秦楊也主動提及蔡康永日前現身沈伯洋活動後遭炎上一事，直言：「不應該啦！」他認為蔡康永只是前往了解政治文化，卻因此遭到大批網友出征，是台灣民主最悲哀的現象。他表示自己過去也曾到不同候選人的競選總部了解政治文化，不解為何現在藝人只要公開參與政治活動，就會遭到貼標籤，「在台灣支持民進黨被出征，支持國民黨也被修理。」他強調，每個人都有自己的選舉觀念，選票要投給誰是個人自由，台灣政治卻倒退十幾年，「現在根本是假民主，永遠要記得『選賢與能』這4個字。」