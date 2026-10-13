台灣星巴克從12日起開始上路最新客製化政策，如果點飲品選擇少冰、去冰的話，補滿飲料或者牛奶會多收15元，結果上路第一天就出現巨大爭議，許多民眾點了去冰的版本，只拿到半杯飲料，在社群上又引爆討論。星巴克這波新政策操作可以說是對品牌形象造成非常大衝擊，不僅造成員工上班壓力暴增，也讓許多常客金星會員感到非常失望，紛紛退掉儲值隨行卡剩餘費用，揚言不再支持星巴克。
星巴克客製化新政策害慘自己！店員爆上班內幕：壓力變超大
有星巴克店員在社群平台「Threads」貼文指出「昨天新政策上路才半天，就已經想要離職，端只有半杯的飲料給客人壓力超級大，裝冰塊的時候客人眼睛盯超緊，好不容易撐到三個月拿到員工證結果搞這套，離職也不是，時薪196元我真的想大哭，Re了好久的話術，還要教我們怎麼道歉，我為什麼要道歉啊！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「上有政策下沒對策，真的辛苦店員....肯定被很多人問很多問題」、「朋友在星巴克資深員工，也是覺得壓力超爆大，被客人質疑到心好累」、「員工只是按照SOP做事真的不要為難他們」、「不用在乎客人開不開心，公司政策跟第一線一點關係也沒有」、「就照公司現在要求的給客人，有客訴叫經理自己出來處理」、「公司就是沒有想好對策，都只丟給一線員工去承擔」。
去冰、少冰收錢補滿政策大失敗！趕走常客金星會員集體怒退費
然而記者從上週五就已經非常關注此事，原本社群風向還有人覺得使用者付費非常合理，但直到週一正式上路之後，不少常客購買少冰、去冰的飲品發現份量大幅度縮減，才知道事情沒想像中簡單，不少年消費破萬元的金星會員在社群爆炸，直言「星巴克真的要這樣惹金星會員嗎？我是真的會去退掉隨行卡的錢喝別家」、「原本覺得小事，直到週一點特大杯變半杯傻眼，星巴克確定要這樣對待主顧客？隨行卡的錢我看我是先退一退」。
《NOWNEWS》記者身邊也有友人是星巴克超級愛好者，一週可以喝上5杯以上，李小姐也非常無奈表示：「這個政策真的不知道是誰想出來的，與其補滿要收錢不如直接全面漲價，搞這個補滿收15元，結果反而被大家檢視飲料根本只有半杯，自曝其短真的不是聰明的作法。」對於未來是否還會繼續喝星巴克，李小姐則坦言：「住家附近也有其他連鎖咖啡可以選擇，還是會把隨行卡金額喝完懶得退費，就看星巴克後續有沒有最新動作再決定。」
事實上，過去知名連鎖手搖飲店「迷客夏」也曾經在2020年實施去冰或溫熱飲補滿要加收5元的規定，但上路2年之後批評聲浪不斷，到2022年總部就把加價規定取消。如今星巴克推出新政策不僅未獲得支持，也造成員工面對客人壓力暴增、流失客群，是否還會有動態調整的空間還有待觀察。
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有星巴克店員在社群平台「Threads」貼文指出「昨天新政策上路才半天，就已經想要離職，端只有半杯的飲料給客人壓力超級大，裝冰塊的時候客人眼睛盯超緊，好不容易撐到三個月拿到員工證結果搞這套，離職也不是，時薪196元我真的想大哭，Re了好久的話術，還要教我們怎麼道歉，我為什麼要道歉啊！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「上有政策下沒對策，真的辛苦店員....肯定被很多人問很多問題」、「朋友在星巴克資深員工，也是覺得壓力超爆大，被客人質疑到心好累」、「員工只是按照SOP做事真的不要為難他們」、「不用在乎客人開不開心，公司政策跟第一線一點關係也沒有」、「就照公司現在要求的給客人，有客訴叫經理自己出來處理」、「公司就是沒有想好對策，都只丟給一線員工去承擔」。
然而記者從上週五就已經非常關注此事，原本社群風向還有人覺得使用者付費非常合理，但直到週一正式上路之後，不少常客購買少冰、去冰的飲品發現份量大幅度縮減，才知道事情沒想像中簡單，不少年消費破萬元的金星會員在社群爆炸，直言「星巴克真的要這樣惹金星會員嗎？我是真的會去退掉隨行卡的錢喝別家」、「原本覺得小事，直到週一點特大杯變半杯傻眼，星巴克確定要這樣對待主顧客？隨行卡的錢我看我是先退一退」。
《NOWNEWS》記者身邊也有友人是星巴克超級愛好者，一週可以喝上5杯以上，李小姐也非常無奈表示：「這個政策真的不知道是誰想出來的，與其補滿要收錢不如直接全面漲價，搞這個補滿收15元，結果反而被大家檢視飲料根本只有半杯，自曝其短真的不是聰明的作法。」對於未來是否還會繼續喝星巴克，李小姐則坦言：「住家附近也有其他連鎖咖啡可以選擇，還是會把隨行卡金額喝完懶得退費，就看星巴克後續有沒有最新動作再決定。」