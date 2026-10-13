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星巴克客製化新政策害慘自己！店員爆上班內幕：壓力變超大

端只有半杯的飲料給客人壓力超級大，裝冰塊的時候客人眼睛盯超緊

Re了好久的話術，還要教我們怎麼道歉，我為什麼要道歉啊！」

▲星巴克12日起開始上路最新客製化政策，如果點飲品選擇少冰、去冰的話，補滿飲料或者牛奶會多收15元，結果上路第一天就出現巨大爭議。（圖／記者蕭涵云攝）

去冰、少冰收錢補滿政策大失敗！趕走常客金星會員集體怒退費

與其補滿要收錢不如直接全面漲價，搞這個補滿收15元，結果反而被大家檢視飲料根本只有半杯，自曝其短真的不是聰明的作法。」