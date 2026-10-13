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48歲女星江祖平去年9月公開指控遭前男友龔益霆下藥性侵，而龔益霆正是三立前資深副總龔美富的兒子，日前他也遭北檢起訴，求處3年以上、10年以下有期徒刑。在事件爆發後，江祖平已1年多沒有出現在螢光幕前，只偶爾在社群曬出日常，而近日，她時隔3個月更新動態，曬出與友人一起旅行的照片，近乎素顏的超美狀態，再度驚呆大批粉絲。江祖平近日在IG曬出跟朋友一起旅行的多張美照，寫下：「8、9月份的我～我們～獨照很少，但我的朋友們男帥女美，必須一起出鏡。」的確跟她說的一樣，獨照非常少，幾乎都是與多名友人的自拍。其中，江祖平幾乎素顏出鏡，毫無瑕疵的不變美貌再度驚呆眾人。粉絲們看到江祖平久違的美照，都再度被迷翻直呼：「有人在路上問妳是不是廣末涼子嗎」、「還是那麼美」、「美景配美人，青春依舊，開心永駐」、「祖平姐怎麼都沒變，還是一樣年輕又漂亮。」事實上，江祖平去年9月公開性侵案後一度神隱，直到12月才跟大家分享自己到韓國旅行的照片，之後於今年1月發文表示走丟的狗狗已經找到，謝謝大家的關心。端午節她也發文分享3張居家美照，寫下「最近的我，端午安康」，幾天後還曬出跟朋友聚餐照；接著就是時隔3個月後，近日發布的跟友人旅行的動態，看到她開心笑容，粉絲也稍稍放心。