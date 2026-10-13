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沙烏地阿拉伯境內機場遇襲，推升國際油價，加上法國債務危機拖累歐元，美元指數高檔震盪，台股也大跌960點，外資更在台股賣超1653億元創下單日第三大賣超，新台幣兌美元今（13）日爆量重貶，不僅貶破32元整數關卡，更一度狂貶3.42角，下探32.237元，終場收32.085元，仍大貶了1.9角，光台北外匯經紀公司成交量就有47.97億美元。至於「32字頭」是否成常態？外匯專家李其展接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，目前美元指數本來就高，央行也未明顯阻貶，但這只是第一天，還是要看明日新台幣表現，尤其是外資動向，若新台幣仍維持在32元上方，新台幣應該就會重新回到32元至32.6元的區間。就國際美元來看，雖然美元指數從102.61回落，還在102.25盤整，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，日圓兌美元從158.75拉回158.063附近，韓元兌美元則貶至1345.58，目前在1341.58附近，而離岸人民幣兌美元一度下探6.6985，目前在6.6939盤整。新台幣兌美元今日則爆量重貶，以31.97元、貶值7.5分開出，在國際美元高檔震盪及台股大跌之下，新台幣進一步貶破32元整數關卡，中午暫收32.085元，但下午在台股收盤大跌960點，加上外資在台股大舉賣超1653億元，創下外資單日第三大賣超，並匯出資金，新台幣一度狂貶3.42角，一度下探32.237元，終場升幅收斂，但仍貶破32元大關，收32.085元，大貶1.9角。