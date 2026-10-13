我是廣告 請繼續往下閱讀

李四川認證 蔣萬安超會背稿

蔣萬安駁背稿多提都更與育兒相關政見 林俊憲：辛苦了又多背一堆

台北市長蔣萬安遭指受訪時都在背稿，立委林俊憲酸除了大巨蛋、生生喝鮮奶之外沒有其他政績。對此蔣萬安今（13）日反嗆「俊憲委員他要確定喔！」並提及都更、捷運、育兒及住宅等施政成果。林俊憲說，是新北市長參選人李四川公開說從沒見過像蔣萬安這麼會背稿的，百分之百一字不差。而蔣萬安為了反駁他又多背了一大堆，「蔣市長辛苦啦」。林俊憲說，蔣萬安為了反駁他政績，只有每次都講大巨蛋，括號下雨會漏水，生生喝牛奶，括號常常吃壞肚子，辛苦蔣萬安市長了，又背了很多的稿，不過說蔣萬安背稿的不是他，而是李四川，李四川公開證明，沒有見過像蔣這麼會背稿子，而且百分之百一字不差。林俊憲表示，蔣市長為了反駁他辛苦了，又多背了一大堆的都更還有育兒補助，都更大家知道在台灣動輒10、20年，是歷任市長一棒接一棒的努力，不過蔣市長能夠完成啟動簽約，這個當然也給他恭喜；那至於育兒補助，很多縣市都在做，而且做得比最有錢的台北市還要好。林俊憲說，認為蔣市長一手獨創，就是狗籠式的吸菸區，還有1支700多萬的香菇遮陽傘，現在因為選舉先暫停，所以蔣市長辛苦了 「我知道你為了回應我，所以特別又要補充多背了一些稿子」。不敢否定蔣市長什麼事情都沒有做，只是覺得如果換沈伯洋，絕對可以做得比蔣萬安更好。