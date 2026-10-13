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在竹南科學園區的一隅，台灣生技產業正寫下新篇章。過去台灣醫美市場多由歐美進口品牌引領，「膠原科技」卻憑藉深厚的醫療器材研發底蘊，聯手醫美領航者「淨妍醫美集團」，打造品質足以媲美、甚至超越國際大廠的自主研發的德瑪芙玻尿酸產品。膠原科技的起點並非醫美，而是專門生產第三類高階植入式醫材的製造廠，長年深耕膠原蛋白原料，產品涵蓋牙科植牙耗材，以及糖尿病、燒燙傷患者使用的膠原蛋白貼布。總經理余怡慧表示，公司過去也曾在八仙塵爆時捐出數千片醫療敷料，協助傷者把握黃金修復期。正因站在醫療第一線，膠原科技深知醫材品質的重要性。跨入醫美領域後，團隊不走降低成本的路線，而是從源頭嚴選原料，並邀請淨妍醫美集團總院長、台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光醫師共同研發，深入研究各國原料特性，最後選用日本頂級生技大廠的高純度玻尿酸。余怡慧指出，玻尿酸原料的分子量穩定度會直接影響醫師施打手感與成效，因此原料穩定性至關重要。日本原料大廠堅持實時測試，產品標示3年效期便實際觀察3年，確保原料在發酵與存放過程中的安全與穩定。深耕醫美20餘年的陳俊光醫師，長期研究不同分子量玻尿酸在不同深度與部位的應用。他認為，醫師就像廚師，若原料不夠頂級，再好的技術也難以呈現細緻效果。為打造更適合亞洲人審美需求的玻尿酸，陳俊光親赴日本巡廠，嚴選非動物性來源高純度原料，並要求將玻尿酸純化製程從業界常見的3至5日，延長至14日。余怡慧表示，14日純化製程雖然提高生產成本，卻能讓德瑪芙玻尿酸在進入人體前達到更穩定的狀態，降低因吸水造成腫脹等不自然狀況。同時透過高效能純化去除未反應雜質與殘留物，並導入「連續斷鏈技術」，讓施打時推力更流暢，產品在組織內降解速度更一致，呈現自然平順的美學效果。在淨妍醫美集團的臨床應用中，累積10年、超過2萬支德瑪芙玻尿酸施打紀錄，陳俊光表示，不良事件（AE）維持零紀錄，並以「零瘀青、零發炎、零位移」作為療程品質要求。陳俊光指出，亞洲人與歐美人士的臉部特徵及審美需求不同，尤其淚溝、蘋果肌與法令紋等中臉動態區域，需要材料同時具備支撐凹陷的「剛」與隨表情自然變化的「柔」。因此，玻尿酸的分子黏彈性與組織融合度格外重要。膠原科技透過「剛柔並濟」的技術突破，搭配醫師專業注射訓練，讓療程後線條自然，打造符合衛福部規範、具無菌充填等級的生產線，強勢進攻市場。在地化生產除了降低跨境運輸的碳足跡，也能縮短進口產品從製造到使用的時間，確保產品新鮮度。如同余怡慧所言，台灣除了擁有高科技產業，醫療科技同樣具備國際競爭力。這支融合「日本原料、台灣研發、醫師監製」優勢的玻尿酸，將以品質重新定義亞洲美學與醫美實力，也展現台灣生技與醫美產業的「美力」升級。