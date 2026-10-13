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星宇航空攜手雅詩蘭黛集團推廣粉紅絲帶乳癌防治活動邁入第五年，今年雙方延續合作，將粉紅絲帶融入旅客的飛行旅程，從機場、CGI （Computer-Generated Imagery）影片到「粉紅絲帶驚喜航班」，星宇航空一線服務同仁十月份期間將配戴粉紅絲帶。 星宇航空表示，每年透過不同形式將粉紅絲帶融入旅客旅程，期望讓更多人認識乳癌防治的重要性，鼓勵大眾關注自身健康，也為乳癌防治盡一份心力。星宇航空10月24日台北－大阪JX820將安排「粉紅絲帶驚喜航班」，旅客可獲得精心準備的粉紅絲帶禮品，包含帆布肩背托特包、粉紅絲帶別針、倩碧保養組3件套及化妝包，讓旅客在飛行途中感受溫暖心意並同時關注乳癌防治，星宇航空也鼓勵旅客將這份粉紅驚喜拍照分享至社群平台，透過更多影響力傳遞粉紅絲帶的正能量！雅詩蘭黛集團香港、澳門及台灣市場董事總經理鄧曉華指出：「很高興再度攜手星宇航空，透過機場、空中旅程及數位創意內容，將粉紅絲帶融入旅客的飛行體驗，讓乳癌防治訊息從地面延伸至空中。期望透過這樣的跨界合作，觸及更多人，鼓勵大眾重視乳房健康及定期篩檢，攜手邁向終結乳癌的願景。」