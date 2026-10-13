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▲精拓生技與奎景運算科技攜手九州大學醫院f-labs，啟動為期6個月的智慧實驗室系統驗證。（圖／資策會提供）

經濟部中小及新創企業署委託資策會執行「G Camp」計畫，於月初率領14家新創參加日本福岡2026 Ramen Tech新創展，不僅展示技術，也帶回實質合作成果，包括精拓生技與奎景運算科技攜手九州大學醫院f-labs，啟動為期6個月的智慧實驗室系統驗證；帝濶智慧科技也與日本業者簽訂經銷合作契約，進入實際採購階段。Ramen Tech新創展於10月7日至11日舉行，台灣參展團隊涵蓋人工智慧、智慧醫療、綠色科技及智慧製造等領域。資策會除安排參展，也透過企業參訪與技術簡報，媒合日本企業需求，尋找技術導入及商務合作機會，拓展日本市場。精拓生技自主研發「Prometheus Lab AI」智慧實驗室系統，結合奎景運算科技的AI運算平台，透過智慧穿戴裝置蒐集實驗操作影像與語音，再由AI分析，轉換為可查詢、可追溯的結構化實驗紀錄。兩家公司於10月6日在福岡與九州大學醫院f-labs宣布合作，將透過半年場域驗證，檢視系統在實際實驗環境中的應用。另一家聚焦邊緣AI隱私安全的新創帝濶智慧科技，與日本科技解決方案及系統整合業者平成科技簽署合作備忘錄、經銷合作契約。資策會表示，雙方合作已進入採購階段，並啟動日本市場推廣。智慧製造業者智穎智能則與日本大型企業簽署保密協議，進一步討論商業模式，並確認將於今年底共同參加日本大型塑膠射出產業展覽，持續推進市場合作。此次行程也安排團隊拜訪九電產業、福岡金融集團，以及熊本、北九州的創業支援據點，了解當地企業需求、投資環境與新創培育資源，並透過現場簡報展示技術，洽談後續合作。新創拓展海外市場，除技術本身，也須跨越語言、通路及在地合作網絡等門檻。資策會表示，G Camp近年持續布局九州，透過培訓、商務媒合、共同參展及場域實證，協助團隊接觸客戶、投資者與合作夥伴，後續將持續串聯日本產官學研資源，推進台灣新創在當地的應用與商務合作。