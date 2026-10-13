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▲ 今天的舉辦開門團拜儀式也結合時下流行的「娃包」與錯位攝影，賴瑞隆更與陳其邁「裝進娃包」拍照，展現嶄新的選戰創意。（圖／翻攝畫面）

▲ 賴瑞隆團隊也首度推出「百變隆隆」16款角色貼紙，首波開放蒐集13款。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆競選總部今（13）日舉辦開門團拜儀式，市長陳其邁、議長康裕成、立法委員及市議員等高雄大聯盟成員齊聚。賴瑞隆也為達摩點上第一隻眼睛，宣示以最大的團結共創11月28日勝選。陳其邁表示，高雄一路走來從不簡單，賴瑞隆擁有十年市府政務官、十年國會經驗，始終參與高雄的重大發展，一定能立刻上手、無縫接軌，推動高雄繼續進步。他也呼籲市民全力支持賴瑞隆，成為高雄的新好市長。今天的舉辦開門團拜儀式最吸睛的莫過於高7.3公尺、寬20公尺的巨幅「權志隆」塗鴉外牆，結合時下流行的「娃包」與錯位攝影，賴瑞隆更與陳其邁「裝進娃包」拍照，展現嶄新的選戰創意。賴瑞隆也為達摩點上第一隻眼睛，宣示以最大的團結共創11月28日勝選。賴瑞隆表示，這次特別邀請高雄囝仔、知名噴漆塗鴉藝術家陳若欣及其帶領的「沉迷人」團隊操刀，將高雄的歡樂、活力與城市精神融入空間設計，耗時5天完成彩繪，並以競選廣告「百變隆隆」中的「權志隆」展現在地青年的實力，象徵延續演唱會之都的魅力，也將以創意及執行力為城市每一區打造自己的舞台，讓全體市民成為最耀眼的主角。競選團隊介紹，競總會議室「物產豐隆」彩繪匯聚高雄山海河港特色，包括前鎮遠洋漁業代表性的鮪魚、魷魚、秋刀魚，以及六龜金煌芒果、旗山香蕉、美濃白玉蘿蔔等，呈現高雄物產的多元及土地風采，向農漁民致敬。另一面「南方崛起，邁向國際」牆面，則象徵高雄邁向下一個黃金十年的發展願景。競總大廳的彩繪則以駁二工人雕塑、燈塔、輕軌與風箏，描繪高雄人的打拚精神。賴瑞隆指出，高雄每一道風景，都是市民用雙手拚搏的成果；百年燈塔指引出海的人回家，他也期許自己成為指引城市前進方向的市長，以「大南方計畫」讓高雄成為全市民都能幸福的城市。活動尾聲，賴瑞隆也爲牆面上的達摩點上第一隻眼睛，許下高雄更好的心願，並相約勝選後再點上另一隻眼睛。他強調，競總不僅是選戰基地，更是提供青年揮灑創意、匯聚市民力量、擘畫城市願景的場域，邀請支持者來奉茶、拍照、參觀，以快樂、充滿希望的精神，將選戰當成城市嘉年華。競選總部位於左營區曾子路250號，現場提供線下募款小物捐款兌換及部分文宣品索取。團隊也首度推出「百變隆隆」16款角色貼紙，首波開放蒐集13款。10月17日於鳳山區議會路與自由路口舉辦的競總成立大會，「搖滾區」中籤者將率先獲得完整16款限量貼紙，其餘3款將陸續公布發放方式。此外，亦推出隆捲風及洋流合體的「隆總洋飄帶」，邀請市民共襄盛舉，一起用創意串聯熱情，為城市增添更多精彩與驚喜。今天活動包括賴瑞隆後援總會總會長莊維周，以及競選總幹事許立明、趙天麟、立法委員邱議瑩、李昆澤、許智傑、李柏毅、黃捷，議長康裕成及多位市議員、市議員參選人，各區及各類別後援會幹部等共同出席，展現團結氣勢。