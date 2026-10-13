我是廣告 請繼續往下閱讀

蔣萬安將上黃國昌節目！王淺秋愣回：沒關係我可以等

隨著民眾黨參選人沈伯洋「洋流」接連破圈，台北市長蔣萬安近期也積極敲定媒體專訪，從民眾黨主席黃國昌的直播節目、資深媒體人趙少康主持的《少康戰情室》，到綜藝節目《11點熱吵店》。媒體工作者陳長宏近日在社群貼出蔣萬安的節目錄影表，沒想到貼文迅速引來議員、名嘴留言調侃，讓蔣萬安的媒體行程意外成為討論焦點。陳長宏在Threads上點名台北市研考會主委「殷瑋出手了」，在洋流外溢新北市長選戰，民進黨參選人蘇巧慧已經贏13 %的情況下，在沈伯洋已經順利破關上過同溫層、異溫層的節目，才要開始去上綜藝節目的情況下，居然還是先安排蔣萬安市長去上《11點熱吵店》，他在文末加上「淺秋別哭哭」，並直言川伯、江副及柯老師的心應該很累。根據陳長宏所公開《11點熱吵店》節目rundown，蔣萬安參與的特別企劃主題為「九宮格裡的秘密！讓他『蔣』給你聽？！」，除主持人沈玉琳、唐綺陽外，同場來賓還包括白雲、海產、楊皓如及祖雄。蔣萬安競選辦公室也證實錄影消息，表示節目將安排他與主持人輕鬆互動，分享工作之外的日常生活與私下趣事，預計於10月26日播出。消息曝光後，留言區也吸引一排藍勾勾加入討論，新北市議員卓冠廷直呼「各大邀訪蔣萬安的政論節目：」、「好好笑，政論節目不來先去綜藝節目了」、「蔣萬安真的是綜藝咖」、「就是要搶在沈前面」、「他從七月改變人設，到現在上綜藝節目，好像都是跟黃國昌學的。 黃國昌之前也是上綜藝節目，但不上專訪。 然後也是咆哮加鬥爭」、「看來時間很多啊，還不趕快答應辯論」。蔣萬安近期的專訪安排之所以引發關注，也與黃國昌日前宣布邀請他上節目有關。黃國昌昨（12）日在臉書宣布，蔣萬安將於15日、星期四晚間8時接受專訪。同一天，黃國昌接受媒體人王淺秋主持的節目訪問時，也透露台北市研考會主委殷瑋曾傳訊息給他，表示蔣萬安詢問能否上他的直播節目？黃國昌則回覆「沒有問題，我們馬上就可以安排」。不過，當王淺秋聽到黃國昌已經敲定訪問時間，隨即追問「已經安排時間了？」並透露蔣萬安先前也曾詢問她的節目，但至今仍未確定時間。王淺秋接著以「沒關係，我可以等」回應，短短7個字也讓這段對話受到注意，成為蔣萬安媒體行程討論中的另一個插曲。除了黃國昌的節目，蔣萬安12日也鬆口，已敲定接受資深媒體人趙少康主持的《少康戰情室》專訪。TVBS證實相關安排，節目預計於19日播出。如今再加上《11點熱吵店》的錄影行程，蔣萬安接連安排政治專訪與綜藝節目，曝光形式更加多元，也讓各節目之間的時間安排與先後順序成為外界議論的話題。