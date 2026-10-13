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年底選戰逐漸升溫，政治人物跨界演出八點檔成為話題，繼民進黨台北市長參選人沈伯洋傳出獲邀客串《豆腐媽媽》後，民進黨台北市議員參選人陳聖文也參與公益影集《反毒品・反毒駕》，更直接在劇中「演自己」、化身議員。發起人秦楊今（13）日出席記者會時，也公開表態支持直言：「我要投給陳聖文！」秦楊此次發起《反毒品・反毒駕》公益影集，聚焦新興毒品「喪屍煙彈」依托咪酯與毒駕造成的社會問題，除了找來劉尚謙、何璦芸、馬國弼、安定亞、林以捷及迷你彬等藝人參與，也邀請陳聖文跨界演出。不同於一般政治人物短暫露面，陳聖文在劇中直接以議員身分「演自己」，藉由劇情替反毒、反毒駕議題發聲。秦楊表示，影集希望結合真實人生與戲劇，讓不同領域的人走入劇情，親自參與公益行動。秦楊透露，陳聖文的母親過去曾遭毒駕者迎面撞擊，肇事者事隔多日才主動接受尿液檢驗，因此陳聖文對毒駕議題格外有感，也支持推動反毒駕工作。秦楊認為，毒駕案件涉及採驗時效與法律程序，未來應思考是否建立更有效的強制檢驗機制。他也強調，邀請陳聖文參演並非單純為了選舉宣傳，而是因為對方與這項議題有切身經驗，願意一起替受害家庭發聲。秦楊透露《反毒品・反毒駕》首集獲得35個單位支持，但他不願公開具體金額，表示「不說錢，談錢傷感情」，也不希望公益活動淪為數字競賽。他更透露許多演員接到邀請後都一口答應，甚至沒有人先詢問酬勞。希望透過戲劇傳達「不要碰毒、不要毒駕」的警示，也讓政治人物參與演出不只是話題，而能實際替相關議題發聲。訪問尾聲，秦楊激動高喊：「我反毒品、反毒駕！我反對台毒！我反對台毒！我反對台灣氾濫的毒品！」（此處的「台毒」是指毒品在台灣氾濫），他希望社會正視新興毒品與毒駕問題。