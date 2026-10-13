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台中市一名陳姓刑事小隊長知法犯法，不僅提供安非他命給女線民吸食，還在吸毒後騎重機上路，遭檢警查獲。台中地院近日審結，依轉讓禁藥罪判刑6月，另依毒駕罪判刑6月，後者得易科罰金，均可上訴。陳男涉案後，台中市警局已於今年7月14日依《公務人員考績法》規定，予以一次記兩大過免職。判決指出，陳男從警約32年，曾任偵查佐約13年，去年7月升任刑事小隊長，原任職於第六分局偵查隊，今年5月27日調至第二分局。陳男因辦案結識一名女線民，今年6月24日上午，女方透過通訊軟體邀約見面，陳男下班後開車載她前往台中市北區一間汽車旅館。陳男進入房間後，明知安非他命屬於禁藥，仍為助興而主動提出無償提供毒品，之後又將女子帶回住處，把毒品放入玻璃球，以俗稱「水車」的吸食器加熱，產生煙霧供女子吸食。更離譜的是，陳男於6月27日上午7時許，吸毒後仍騎乘重型機車前往第二分局上班。警方掌握情資後，報請檢察官指揮偵辦，持搜索票前往其辦公處所及住處搜索，查扣安非他命、吸食器等證物。陳男接受採尿檢驗後，尿液中的甲基安非他命及安非他命濃度均超過500ng/mL。陳男於6月28日遭檢方聲請羈押禁見獲准。檢方偵查後，依轉讓禁藥及毒駕等罪嫌起訴；至於女線民指控陳男涉嫌下藥性侵部分，檢方則作出不起訴處分。台中地院審理認為，陳男明知毒品危害身心健康，仍轉讓他人，且吸毒後駕車上路，對公共安全具有高度危險性。不過，考量他坦承犯行，並供出毒品來源，協助查獲販毒正犯，依法予以減刑。法官另認為，陳男身為警察卻知法犯法，犯罪情節非輕，不宜宣告緩刑，因此依轉讓禁藥罪判處有期徒刑6月，另依毒駕罪判處有期徒刑6月，後者得易科罰金，全案仍可上訴。台中市警察局第二分局表示，陳員於5月27日調任該分局，分局6月25日掌握其涉嫌毒品案件後，立即成立專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並於6月27日拘提陳員到案，在其住處查獲相關毒品。警方認為，陳員犯罪事證明確，且嚴重影響警譽，市警局已於7月14日依《公務人員考績法》第12條第4項規定，予以一次記兩大過免職，強調警紀案件絕不護短。