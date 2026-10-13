我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球傳奇球后戴資穎卸下選手戰袍後，依舊持續挑戰自我。她日前遠赴葡萄牙參加里斯本半程馬拉松（Hyundai Lisbon Half Marathon），克服過去雙膝動刀的傷痛，順利以2小時13分17秒完成21.0975公里賽程，解鎖人生首場半馬。賽後戴資穎曬出刻有姓名與完賽時間的獎牌，興奮寫下：「我做到了！對於這個結果相當滿意！」本屆里斯本半程馬拉松吸引超過7800名跑者參賽，賽道自知名的瓦斯科・達伽馬大橋（Ponte Vasco da Gama）起跑，途經里斯本市區，終點設在商業廣場（Praça do Comércio）。戴資穎換上跑鞋踏上21公里賽道，最終順利完賽，獎牌上也刻著「TZU YING TAI」與「02:13:17」的成績。戴資穎在社群媒體分享完賽心情，坦言雖然成績「不是很快」，但自己相當滿意。對一名過去長年在羽球場上征戰、又曾經歷雙膝手術的選手來說，這場半馬更像是小戴另一段人生階段的證明。戴資穎回顧，過去因傷勢所苦，手術前很多動作都不能做，甚至連蹲下都有困難。手術後，她原本只希望雙腳能恢復日常生活功能，沒想到如今竟然能完成半馬，讓她自己也相當感動。她透露，這次比賽前，自己跑過最長的距離是2019年的16.57公里。這回在陰天且氣候舒適的條件下，她一邊感受賽道、一邊記錄過程，完賽速度甚至比原本預期更快。雖然跑完當晚雙膝又腫又熱，但她仍樂觀表示：「我想它會更強壯的。」從世界球后轉換身分成為半馬跑者，戴資穎也展現幽默一面。她笑稱若要挑戰42公里全馬，自己「先謝謝不用了」，但經過這次里斯本半馬，她認為未來再次挑戰半馬沒有問題，也好奇下一場會在哪裡、什麼時候登場。