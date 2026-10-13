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▲《人間條件三》復刻五○年代台北街景，重現庶民生活。（圖／綠光劇團提供）

綠光劇團推出吳念真編導的經典舞台劇《人間條件三》此次集結林美秀、羅北安、柯一正、金曲歌王謝銘祐等重量級卡司，加上大規模實景舞台重現民國五十年的台北生活，讓這齣經典作品再次引發關注。11月13日至15日將前進高雄衛武營歌劇院，讓感動接力南下。《人間條件三》自2007年首演以來，至2015年間曾於全台巡演，並赴上海、北京演出，累計逾63場、吸引超過7萬5千名觀眾。今年睽違多年再度登台，故事回到民國五十年，台灣人口大量離開故鄉、前往城市尋找工作與未來的「全島移民潮」年代。劇中，三個二十出頭的年輕人懷抱夢想來到台北，在工廠討生活，在愛情與現實間掙扎，也留下無法挽回的遺憾。這段故事雖然發生在台北，卻與高雄的工業發展、勞動歲月及移民生活記憶相互呼應。吳念真從小人物出發，寫下台灣人在時代變動中的打拚與無奈，也讓不同世代重新理解父母走過的人生。此次林美秀與羅北安睽違多年再度同台，林美秀重新飾演阿秀，即使經過多次讀本與排練，仍不斷被吳念真的劇本觸動落淚；接演阿玲的林雨宣也分享，與林美秀對戲時，光是聽見對方的聲音，就能感受到強烈情緒。金曲歌王謝銘祐則首次加入演出，挑戰自私、殘酷的阿國，將人物的欲望與人性黑暗詮釋得令人憤怒，媒體甚至以觀眾氣到想衝上舞台形容角色的戲劇張力。加上柯一正、古辛、楊景翔、廖邱堃、彭浩秦等不同世代實力派演員，集結劇場、影視與音樂領域的重要台灣文化面孔，成為近年舞台劇少見的重量級組合。《人間條件三》以大規模實景舞台，重現民國五十年的街道、建築、工廠與庶民生活空間。隨著劇情推進，舞台上的道具、街景與生活場景不斷轉換，帶領觀眾走進那個物資並不富裕，卻充滿人情與生命故事的年代。《人間條件三》將於11月13日至15日在高雄衛武營歌劇院演出。