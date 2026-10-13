2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（14）日只有1場比賽，美聯冠軍系列賽G2由克里夫蘭守護者繼續作客坦帕灣光芒。守護者G1在前6局落後情況下，靠著德勞特（Chase DeLauter）、貝利（Patrick Bailey）開轟，加上洛威（Nathaniel Lowe）8局敲出超前2分打點安打，最終以7：3逆轉光芒，率先取得系列賽1勝0敗領先。G2守護者將推出本季防禦率僅2.56的左投梅西克（Parker Messick），光芒則交給季末狀態火燙的佩拉塔（Freddy Peralta），力拚在系列賽移師克里夫蘭前扳平戰局。以下《NOWNEWS》整理10月14日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。
梅西克扛G2先發 生涯對光芒防禦率僅1.03
G2守護者將推出新人左投梅西克掛帥。本季他32場全部先發，繳出12勝9敗、防禦率2.56、WHIP 1.06，186.1局送出193次三振，整體表現已接近王牌水準。值得注意的是，梅西克過去生涯4次先發面對光芒，防禦率只有1.03，每場最多僅失1分，對戰成績相當具有說服力。
不過他本屆季後賽狀態並沒有例行賽那麼穩定。ALDS兩次先發合計只投6.2局，失掉4分，且出現6次保送；此外，他自9月16日之後就沒有任何一場投超過5局。
佩拉塔季末大復活 9月防禦率僅0.96
光芒G2則由佩拉塔先發。這名右投今年球季可說是大起大落，季初效力大都會時22場先發防禦率高達4.99，季中被交易至光芒後，10場先發防禦率降至3.25，投球內容明顯回穩。尤其9月份更是徹底爆發，5場先發拿下4勝0敗、防禦率僅0.96，28局只失3分，被打擊率低至.165，WHIP 0.89，因此獲選美聯9月最佳投手。
佩拉塔上一輪ALDS對洋基也有好表現，先發4.2局只失1分，幫助光芒拿下勝利。MLB數據顯示，光芒本季在他先發的11場比賽拿下9勝，其中8場佩拉塔都把失分控制在2分以內。
守護者、光芒G2先發投手對決
拉米瑞茲持續帶動攻勢 光芒要避免牛棚再崩盤
守護者能夠一路從分區系列賽逆轉晉級，核心仍是拉米瑞茲。他G1雖沒有全壘打，但3安猛打、跑壘壓迫感十足，8局更成功跑回超前分，已連續多場季後賽在關鍵局面直接影響勝負。
光芒則必須重新找回前一輪橫掃洋基時的投手節奏。G1拉斯穆森前6局整體內容並不差，但被安排續投第7局後，第一球就遭貝利轟出追平砲，牛棚隨後又在8、9局接連失守。
打線方面，光芒至少有好消息，三壘手卡米內羅（Junior Caminero）G1雖與外野手DeLuca發生碰撞，但賽後確認沒有大礙，G2仍可正常出賽。
10月14日 MLB季後賽完整賽程表（台灣時間）
2026 MLB季後賽可以去哪裡看？
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看季後賽相關賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看相關轉播。
📍MLB.TV：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。
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G2守護者將推出新人左投梅西克掛帥。本季他32場全部先發，繳出12勝9敗、防禦率2.56、WHIP 1.06，186.1局送出193次三振，整體表現已接近王牌水準。值得注意的是，梅西克過去生涯4次先發面對光芒，防禦率只有1.03，每場最多僅失1分，對戰成績相當具有說服力。
不過他本屆季後賽狀態並沒有例行賽那麼穩定。ALDS兩次先發合計只投6.2局，失掉4分，且出現6次保送；此外，他自9月16日之後就沒有任何一場投超過5局。
光芒G2則由佩拉塔先發。這名右投今年球季可說是大起大落，季初效力大都會時22場先發防禦率高達4.99，季中被交易至光芒後，10場先發防禦率降至3.25，投球內容明顯回穩。尤其9月份更是徹底爆發，5場先發拿下4勝0敗、防禦率僅0.96，28局只失3分，被打擊率低至.165，WHIP 0.89，因此獲選美聯9月最佳投手。
佩拉塔上一輪ALDS對洋基也有好表現，先發4.2局只失1分，幫助光芒拿下勝利。MLB數據顯示，光芒本季在他先發的11場比賽拿下9勝，其中8場佩拉塔都把失分控制在2分以內。
守護者、光芒G2先發投手對決
|項目
|克里夫蘭守護者（CLE）
|坦帕灣光芒（TB）
|先發投手
|Parker Messick
|Freddy Peralta
|投打習慣
|左投（LHP）
|右投（RHP）
|系列賽戰況
|1勝0敗
|0勝1敗
|例行賽重要數據
|12勝9敗、ERA 2.56
|加盟光芒後ERA 3.25
|近期亮點
|生涯對光芒ERA 1.03
|9月4勝0敗、ERA 0.96
|季後賽近況
|ALDS兩戰合計6.2局失4分
|ALDS對洋基4.2局失1分
守護者能夠一路從分區系列賽逆轉晉級，核心仍是拉米瑞茲。他G1雖沒有全壘打，但3安猛打、跑壘壓迫感十足，8局更成功跑回超前分，已連續多場季後賽在關鍵局面直接影響勝負。
光芒則必須重新找回前一輪橫掃洋基時的投手節奏。G1拉斯穆森前6局整體內容並不差，但被安排續投第7局後，第一球就遭貝利轟出追平砲，牛棚隨後又在8、9局接連失守。
打線方面，光芒至少有好消息，三壘手卡米內羅（Junior Caminero）G1雖與外野手DeLuca發生碰撞，但賽後確認沒有大礙，G2仍可正常出賽。
10月14日 MLB季後賽完整賽程表（台灣時間）
|開打時間
|客隊
|主隊
|系列賽
|先發投手對決
|08:00 AM
|克里夫蘭守護者
|坦帕灣光芒
|美聯冠軍賽G2（守護者 1：0領先）
|Parker Messick vs. Freddy Peralta
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📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看相關轉播。
📍MLB.TV：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。