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項目 克里夫蘭守護者（CLE） 坦帕灣光芒（TB） 先發投手 Parker Messick Freddy Peralta 投打習慣 左投（LHP） 右投（RHP） 系列賽戰況 1勝0敗 0勝1敗 例行賽重要數據 12勝9敗、ERA 2.56 加盟光芒後ERA 3.25 近期亮點 生涯對光芒ERA 1.03 9月4勝0敗、ERA 0.96 季後賽近況 ALDS兩戰合計6.2局失4分 ALDS對洋基4.2局失1分

開打時間 客隊 主隊 系列賽 先發投手對決 08:00 AM 克里夫蘭守護者 坦帕灣光芒 美聯冠軍賽G2（守護者 1：0領先） Parker Messick vs. Freddy Peralta

2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（14）日只有1場比賽，美聯冠軍系列賽G2由克里夫蘭守護者繼續作客坦帕灣光芒。守護者G1在前6局落後情況下，靠著德勞特（Chase DeLauter）、貝利（Patrick Bailey）開轟，加上洛威（Nathaniel Lowe）8局敲出超前2分打點安打，最終以7：3逆轉光芒，率先取得系列賽1勝0敗領先。G2守護者將推出本季防禦率僅2.56的左投梅西克（Parker Messick），光芒則交給季末狀態火燙的佩拉塔（Freddy Peralta），力拚在系列賽移師克里夫蘭前扳平戰局。以下《NOWNEWS》整理10月14日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。G2守護者將推出新人左投梅西克掛帥。本季他32場全部先發，繳出12勝9敗、防禦率2.56、WHIP 1.06，186.1局送出193次三振，整體表現已接近王牌水準。值得注意的是，梅西克過去生涯4次先發面對光芒，防禦率只有，每場最多僅失1分，對戰成績相當具有說服力。不過他本屆季後賽狀態並沒有例行賽那麼穩定。ALDS兩次先發合計只投6.2局，失掉4分，且出現6次保送；此外，他自9月16日之後就沒有任何一場投超過5局。光芒G2則由佩拉塔先發。這名右投今年球季可說是大起大落，季初效力大都會時22場先發防禦率高達4.99，季中被交易至光芒後，10場先發防禦率降至3.25，投球內容明顯回穩。尤其9月份更是徹底爆發，5場先發拿下4勝0敗、防禦率僅0.96，28局只失3分，被打擊率低至.165，WHIP 0.89，因此獲選美聯9月最佳投手。佩拉塔上一輪ALDS對洋基也有好表現，先發4.2局只失1分，幫助光芒拿下勝利。MLB數據顯示，光芒本季在他先發的11場比賽拿下9勝，其中8場佩拉塔都把失分控制在2分以內。守護者能夠一路從分區系列賽逆轉晉級，核心仍是拉米瑞茲。他G1雖沒有全壘打，但3安猛打、跑壘壓迫感十足，8局更成功跑回超前分，已連續多場季後賽在關鍵局面直接影響勝負。光芒則必須重新找回前一輪橫掃洋基時的投手節奏。G1拉斯穆森前6局整體內容並不差，但被安排續投第7局後，第一球就遭貝利轟出追平砲，牛棚隨後又在8、9局接連失守。打線方面，光芒至少有好消息，三壘手卡米內羅（Junior Caminero）G1雖與外野手DeLuca發生碰撞，但賽後確認沒有大礙，G2仍可正常出賽。：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。：可透過中華電信MOD收看季後賽相關賽事。：可使用手機、平板與電腦收看相關轉播。：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。