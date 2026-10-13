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澳洲航空（Qantas）一架由澳洲伯斯（Perth）飛往義大利羅馬的班機上發現臭蟲（床虱），機上許多乘客被咬，導致該架客機抵達羅馬後，不得不暫停服務並進行深層清潔。根據衛報報導，引述知情人士說法透露，這起事件發生於10月9日由伯斯飛往羅馬的QF5航班上，工作人員在該架波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）經濟艙前排區域發現了臭蟲。臭蟲屬於寄生蟲，體型微小且難以根除，以吸食包括人類在內的部分哺乳類動物血液為生。《雪梨晨鋒報》（SMH）率先披露這起事件，該架客機降落義大利首都羅馬後即被撤下進行清潔，導致原定於10月10日由羅馬飛往伯斯的回程航班被迫取消。澳洲航空發言人表示，在發現少數經濟艙座位出現狀況後，為配合工程與維修團隊對飛機進行深層清潔，因而取消了該航班。澳航對此事件給旅客帶來的困擾致上最誠摯的歉意，並表示受影響的乘客已被安排住宿，且已於原定起飛時間的48小時內改簽其他替代航班。澳航強調，旗下機隊客艙均定期進行極高標準的清潔，且作為標準預防性清潔措施的一部分，每50天都會以消毒劑進行一次全機處理。麥覺理大學（Macquarie University）寄生蟲學者鮑爾教授（Prof Michelle Power）指出，這些臭蟲極有可能是透過乘客的行李或衣服被帶上飛機，隨後跑進客艙內。鮑爾教授解釋，臭蟲總是與旅遊有著密切關係，民眾入住的飯店若有蟲害，由於臭蟲偏好陰暗空間且容易被人類衣物的氣味吸引，便可能藉機爬進行李中。如果沒有飛機，牠們其實是無法長途飛行轉移的蟲。鮑爾教授補充表示，雖然臭蟲叮咬會引發搔癢與不適，但並不具危險性；不過牠們極難清除，可以在缺乏食物的情況下，長期躲藏在床單或縫隙中。鮑爾提到，臭蟲現象反映出兩種截然不同的社會層面：一方面，經濟較寬裕且頻繁出國的旅客可能無意間攜帶並散播臭蟲；另一方面，本身已面臨健康資源不平等的人群，可能無力負擔殺蟲劑的費用，或無法將水加熱至殺死臭蟲所需的攝氏55度高溫。