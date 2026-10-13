我是廣告 請繼續往下閱讀

國際貨幣基金組織（IMF）10月公布的《世界經濟展望》（World Economic Outlook Reports），台灣年經濟成長由4月的5.2%大幅上修至10.7%，主因是台灣高科技產業及半導體產業受到AI熱潮挹注，導致電子產品、光學器材出口成長近4成。國發會今（13）日表示，台灣經濟成長動能受到國際肯定。據報告，台灣2025年經濟成長率為8.8%，2026年預測將達到10.7%，2027年則會維持在4.3%成長率。報告中提到，AI所推進的科技動能抵銷地緣政治所帶來的負面影響，短期帶來出口增長、更高投資，以及資本深化，長期則因為AI導入產業，帶動生產力增加。而AI硬體所帶來的獲利帶動全球GDP增長，但這股AI動能並非齊平式拉抬所有經濟體，而是聚焦在上游的電腦硬體，以及下游的AI前緣模型推展。而台灣與韓國出口62%的計算硬體設施，正因這兩個經濟體蓬勃發展，也可以看到經濟效益溢流到東亞地區的其他生產基地。國發會表示，台灣憑藉半導體及高科技產業優勢，成為全球AI供應鏈的重要樞紐。政府將持續推動產業升級轉型，推動「AI新十大建設」及「十三項核心戰略產業」，透過AI導入、資金支持、人才培育、法規創新及全球布局，從晶片製造拓展至完整AI生態系，促進AI產業紅利擴散至百工百業。